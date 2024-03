Fantastiškai žaidęs Domantas Sabonis dėjimu išplėšė „Kings“ pergalę

Lietuvis per 38 žaidimo minutes įmetė 31 tašką (13/18 dvit., 1/1 trit., 2/3 baud.), atkovojo 17 atšokusių kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 2 kartus ir padarė 4 klaidas.

Pirmajame kėlinyje komandos žaidė lygiai, bet antrajame kėlinyje „Kings“ pavyko pabėgti. Iš pražiu jie pirmavo 51:41, bet vienu metu pirmavo net 58:41.

Visgi tada „Spurs“ vėl kiek priartėjo, o po didžiosios pertraukos artėja dar žingsnis po žingsnio. Galiausiai ketvirtojo kėlinio pradžioje tapo jau lygus 100:100.

Vienu metu jau atrodė, kad „Spurs“ visiškai perims rungtyni kontrolę. Vis dėlto „Kings“ lemiamu metu atsilikdami pelnė penkis taškus be atsako ir rezulatas tapo lygus 129:129.

„Spurs“ tada suklydo, tad šansą turėjo „Kings“. Varžovus suklysti privertė Domantas Sabonis, kuris likus 8 sekundėms perėmė kamuolį ir įkrovė jį į krepšį.

