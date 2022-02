Fantastiškai žaidę veteranai vedė „Barcelona“ į itin svarbią pergalę „La Liga“ pirmenybėse

Jau aštuntą mačo minutę „Atletico" išsiveržė į priekį po tikslaus Yannicko Carrasco smūgio, tačiau vos po dviejų minučių pusiausvyrą rungtynėse atstatė veteranas Jordi Alba, kuriam rezultatyvų perdavimą atliko gynėjas Dani Alvesas. Tai buvo vos pirmasis J. Alba įvartis šiame sezone atstovaujant „Barcelona“ komandą.

Puikiai debiutas katalonų gretose susiklostė ispanui Adama Traore. Jam prireikė vos 21 minutės, jog sugrįžęs rungtyniauti į „Barceloną“ atliktų rezultatyvų perdavimą, o įvarčiu pasižymėjo ispanas Gavi 2:1.

