Fantastika: Sabonis tapo NBA „Visų žvaigždžių“ įgūdžių konkurso nugalėtojas

Aukštaūgis tapo įgūdžių konkuro čempionu. Jis iš pradžių nukovė Juliusą Randle’ą, antrajame ture – Luka Dončičių,

Finale D.Sabonio laukė Orlando „Magic“ auštaūgis Nikola Vučevičius. Kova finale buvo atkakli, abu panašiai atliko pirmuosius perdavimus, bet lietuvis pirmasis pataikė lemiamą tritaškį ir iškovojo pergalę.

„Norėjau čia atvykti ir gerai praleisti kelią. Esu labai laimingas ir trofėjų skiriu sirgaliams bei šeimai“, – po pergalės sakė D. Sabonis.

Už pergalę lietuvis susižėrė ir piniginį prizą – 50 tūkst. JAV dolerių.

Indianos „Pacers“ ekipai atstovaujantis D. Sabonis šiame konkurse dalyvavo ir praėjusiais metais, bet tada pralaimėjo finale.

D. Sabonis tapo antruoju mūsų šalies krepšininku, sugebėjusiu iškovoti vieną iš NBA Visų žvaigždžių savaitgalio konkursų titulų.

Dar 2002-ais tokį panašų konkursą yra laimėjęs Šarūnas Marčiulionis. Tiesa, konkursas tada vadinosi „Hoop-It-Up“ ir jame dalyvaudavo mini komandos, kurios buvo sudarytos iš keturių asmenų. Lietuvis varžėsi kartu su Hidayetu Turkoglu, Ticha Penicheiro ir Tomu Cavanagh.

🚨 GET TO TNT NOW TO WATCH ALL OF ALL-STAR IN ONE NIGHT! 🚨



Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills by defeating Nikola Vucevic in the final round! pic.twitter.com/YwxJjZQxhc