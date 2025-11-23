 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Eze pelnė „hat-tricką“, o „Arsenal“ derbyje užtikrintai nugalėjo „Tottenham“

2025-11-23 20:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 20:28

„Arsenal“ sekmadienį Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 4:1 sutriuškino „Tottenham“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Arsenal“ sekmadienį Anglijos „Premier“ lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 4:1 sutriuškino „Tottenham“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Leandro Trossardas pasitaisęs kamuolį tiksliai nukreipė jį į vartų tinklą ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Eberechi Eze pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Arsenal“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 8 smūgius, kai tuo tarpu „Tottenham“ futbolininkai – nei vieno.

REKLAMA
REKLAMA

E. Eze antrojo kėlinio pradžioje antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Richarlisonas fantastišku smūgiu iš tolimos distancijos sušvelnino rezultatą 1:3. Visgi E. Eze rungtynių pabaigoje pridėjo dar vieną savo įvartį, o „Arsenal“ iškovojo pergalę rezultatu 4:1.

„Arsenal“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 29 taškus ir užtikrintai rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Tottenham“ su 18 taškų žengia devintas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų