Eze pelnė „hat-tricką“, o „Arsenal“ derbyje užtikrintai nugalėjo „Tottenham“

Leandro Trossardas pasitaisęs kamuolį tiksliai nukreipė jį į vartų tinklą ir išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Eberechi Eze pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.
„Arsenal“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 8 smūgius, kai tuo tarpu „Tottenham“ futbolininkai – nei vieno.
E. Eze antrojo kėlinio pradžioje antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Richarlisonas fantastišku smūgiu iš tolimos distancijos sušvelnino rezultatą 1:3. Visgi E. Eze rungtynių pabaigoje pridėjo dar vieną savo įvartį, o „Arsenal“ iškovojo pergalę rezultatu 4:1.
„Arsenal“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 29 taškus ir užtikrintai rikiuojasi „Premier“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Tottenham“ su 18 taškų žengia devintas.
