Gebeno dvigubas dublis neišgelbėjo Žironos klubo nuo pralaimėjimo Valensijoje

Martinas Gebenas buvo ryškiausias savo komandoje. Centras per 24 minutes pelnė 18 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 ir prarado 2 kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus.
Kitas Žironos klubo lietuvis, Mindaugas Sušinskas, per 18 minučių pasižymėjo 5 taškais (1/2 dvit., 1/5 trit.), 4 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais ir 6 naudingumo balais.
Nugalėtojams Brancou Badio pelnė 19 taškų, Jeanas Montero ir Jaime Pradilla – po 13.
