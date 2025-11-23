 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Gebeno dvigubas dublis neišgelbėjo Žironos klubo nuo pralaimėjimo Valensijoje

2025-11-23 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 19:50

Lietuviškasis Žironos „Basquet“ (3/5) Ispanijos pirmenybėse išvykoje 72:98 (16:26, 15:21, 21:28, 20:23) neatsilaikė prieš Valensijos „Valencia“ (7/1).

M.Gebenas buvo solidus

Lietuviškasis Žironos „Basquet“ (3/5) Ispanijos pirmenybėse išvykoje 72:98 (16:26, 15:21, 21:28, 20:23) neatsilaikė prieš Valensijos „Valencia“ (7/1).

0

Martinas Gebenas buvo ryškiausias savo komandoje. Centras per 24 minutes pelnė 18 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 1 ir prarado 2 kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus.

Kitas Žironos klubo lietuvis, Mindaugas Sušinskas, per 18 minučių pasižymėjo 5 taškais (1/2 dvit., 1/5 trit.), 4 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais ir 6 naudingumo balais.

Nugalėtojams Brancou Badio pelnė 19 taškų, Jeanas Montero ir Jaime Pradilla – po 13.

