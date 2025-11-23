„EA7 Emporio Armani“ krito prieš „Trieste“, „Bayern“ triumfavo per pratęsimą Vokietijoje

Nugalėtojams Jahmiusas Ramsey pelnė 26 taškus, Markelas Brownas pridėjo 17. Eurolygos komandai Armoni Brooksas sumetė 22 taškus, Shavonas Shieldsas surinko 18.
Tuo metu Miuncheno „Bayern“ (6/1) Vokietijos lygoje išvykoje per pratęsimą 81:77 (15:19, 23:17, 14:15, 16:14, 13:9) išvargo pergalę prieš Ulmo „Ratiopharm“ (3/5).
Ryškiausias nugalėtojų gretose su 22 taškais buvo Spenceris Dinwiddie, Oscaras da Silva ir Stefanas Jovičius įmetė po 15. Šeimininkams 19 taškų įmetė Tobiasas Jensenas, 18 taškų pelnė Markas Smithas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!