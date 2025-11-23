 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„EA7 Emporio Armani“ krito prieš „Trieste“, „Bayern“ triumfavo per pratęsimą Vokietijoje

2025-11-23 19:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 19:54

Italijos lygos rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (5/4) išvykoje 82:86 (21:30, 20:14, 24:26, 17:16) nusileido Triesto „Trieste“ (5/4).

Milano klubas pralaimėjo

Italijos lygos rungtynėse Milano „EA7 Emporio Armani“ (5/4) išvykoje 82:86 (21:30, 20:14, 24:26, 17:16) nusileido Triesto „Trieste“ (5/4).

0

Nugalėtojams Jahmiusas Ramsey pelnė 26 taškus, Markelas Brownas pridėjo 17. Eurolygos komandai Armoni Brooksas sumetė 22 taškus, Shavonas Shieldsas surinko 18.

Tuo metu Miuncheno „Bayern“ (6/1) Vokietijos lygoje išvykoje per pratęsimą 81:77 (15:19, 23:17, 14:15, 16:14, 13:9) išvargo pergalę prieš Ulmo „Ratiopharm“ (3/5).

Ryškiausias nugalėtojų gretose su 22 taškais buvo Spenceris Dinwiddie, Oscaras da Silva ir Stefanas Jovičius įmetė po 15. Šeimininkams 19 taškų įmetė Tobiasas Jensenas, 18 taškų pelnė Markas Smithas.

