Sportas

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Danija – Lietuva (tiesioginė vaizdo transliacija)

2025-11-15 12:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 12:30

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pratęs kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nuo 14 val. lietuviai Olborge pradės itin svarbų mačą kovoje dėl išlikimo divizione su danais. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Lietuvių ir lenkų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pratęs kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nuo 14 val. lietuviai Olborge pradės itin svarbų mačą kovoje dėl išlikimo divizione su danais. Tiesioginę vaizdo transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

0

Abi rinktinės per pirmus 2 turus taškų nepelnė ir dalijasi dvi paskutines pozicijas. Lietuviai namuose 8:41 pralaimėjo lenkams ir svečiuose 3:38 nusiledo švedams. Danai išvykoje 26:36 neatsilaikė prieš kroatus, o lenkams svečiuose pralaimėjo 6:47.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame cikle lietuviams užteko vienintelės pergalės prieš Liuksemburgą tam, kad mūsiškiai išliktų divizione. Danai praėjusį ciklą praleido žemesniame – „Conference“ – divizione, kur skynė vien pergales ir pakilo į aukštesnį lygį.

Lietuvos rinktinės sudėtyje mače su danais debiutuos Jake‘as Glassas. Jis gimė ir užaugo Johanesburge, Pietų Afrikoje, o regbį pradėjo žaisti būdamas vos aštuonerių. Jo kelias aikštėje driekiasi per kelias šalis ir skirtingus lygius – nuo vaikų ir mokyklos regbio iki universiteto bei aukščiausio lygio klubų JAV ir Pietų Afrikoje.

Jake‘o ryšys su Lietuva – ypatingas. Jo šeimos šaknys siekia Rokiškį, o prosenelė iš Lietuvos į Pietų Afriką išvyko dar 1920-aisiais. Gavęs Lietuvos pilietybę ir pradėjęs pokalbius su Lietuvos regbio federacija, jis sulaukė palaikymo iš Lietuvos regbio federacijos prezidento ir Lietuvos vyrų rinktinės trenerio bei gavo pasiūlymą prisijungti prie rinktinės. J. Glassas pabrėžė, kad jam tai – didžiulė garbė.

Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:

Lietuvos rinktinei šis mačas yra paskutinis 2025 m. Kitas rungtynes lietuviai žais 2026 m. vasario 28 d. išvykoje su čekais, o ciklą baigs kovo 7 d., kai namuose priims kroatus.

