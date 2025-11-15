Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Danija – Lietuva 35:27 (2 kėlinys, tiesioginė vaizdo transliacija)

Danai rungtynes pradėjo greita rezultatyvia ataka, žemindami kamuolį įskaitiniame plote ir pridėdami realizacijos spyrį (0:7). Lietuviai deficitą sušvelnino 12-ą minutę, kai Arnas Prielaidas įspyrė baudos smūgį (3:7). Danai vėliau surengė dar dvi idealias atakas ir susikrovė didelę persvarą (3:21). Lietuviai atsakė Lauryno Marcinkaus prasiveržimu ir 5 taškais (8:21), be to, A. Prielaidas įspyrė realizacijos smūgį (10:21). Danai pačioje kėlinio pabaigoje galėjo padidinti pranašumą, bet baudos smūgis iš tolimos distancijos tikslo nepasiekė.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui lietuviai surengė idealią ataką: Kęstutis Karbauskas prispaudė kamuolį įskaitiniame plote, o A. Prielaidas įspyrė realizacijos smūgį (17:21). Deja, danai po kelių minučių susigrąžino saugesnį pranašumą (17:28). Lietuviai rankų nenuleido – kamuolį įskaitiniame plote vėl žemino K. Karbauskas, A. Prielaidas vėl neklydo spirdamas realizacijos smūgį ir komandas beskyrė 4 taškai (24:28). Kėlinio viduryje danai vėl atitrūko (24:35), o lietuviai į tai atsakė A. Prielaido baudos smūgiu (27:35).
Abi rinktinės per pirmus 2 turus taškų nepelnė ir dalijasi dvi paskutines pozicijas. Lietuviai namuose 8:41 pralaimėjo lenkams ir svečiuose 3:38 nusiledo švedams. Danai išvykoje 26:36 neatsilaikė prieš kroatus, o lenkams svečiuose pralaimėjo 6:47.
Praėjusiame cikle lietuviams užteko vienintelės pergalės prieš Liuksemburgą tam, kad mūsiškiai išliktų divizione. Danai praėjusį ciklą praleido žemesniame – „Conference“ – divizione, kur skynė vien pergales ir pakilo į aukštesnį lygį.
Lietuvos rinktinės sudėtyje mače su danais debiutuos Jake‘as Glassas. Jis gimė ir užaugo Johanesburge, Pietų Afrikoje, o regbį pradėjo žaisti būdamas vos aštuonerių. Jo kelias aikštėje driekiasi per kelias šalis ir skirtingus lygius – nuo vaikų ir mokyklos regbio iki universiteto bei aukščiausio lygio klubų JAV ir Pietų Afrikoje.
Jake‘o ryšys su Lietuva – ypatingas. Jo šeimos šaknys siekia Rokiškį, o prosenelė iš Lietuvos į Pietų Afriką išvyko dar 1920-aisiais. Gavęs Lietuvos pilietybę ir pradėjęs pokalbius su Lietuvos regbio federacija, jis sulaukė palaikymo iš Lietuvos regbio federacijos prezidento ir Lietuvos vyrų rinktinės trenerio bei gavo pasiūlymą prisijungti prie rinktinės. J. Glassas pabrėžė, kad jam tai – didžiulė garbė.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Lietuvos rinktinei šis mačas yra paskutinis 2025 m. Kitas rungtynes lietuviai žais 2026 m. vasario 28 d. išvykoje su čekais, o ciklą baigs kovo 7 d., kai namuose priims kroatus.
