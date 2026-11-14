Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Čekija – Lietuva (tiesioginė vaizdo transliacija)

Rinktinės naująjį ciklą pradėjo skirtingai. Lietuviai namie 7:54 neprilygo Vokietijai ir 22:60 nusileido Švedijai, o čekai šventė dvi pergales išvykoje – 31:28 prieš Švediją ir 52:24 prieš Daniją.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Lietuva (0 tšk.) po 2 turų yra diviziono autsaiderė, o Čekija (9 tšk.) užima pirmą vietą.
Praėjusiame cikle lietuviai Prahoje buvo sutriuškinti net 5:87. Tai – didžiausias pralaimėjimas Lietuvos regbio rinktinės istorijoje.
Likusias dvi ciklo rungtynes lietuviai žais 2027 m. pavasarį su Malta ir Danija, kuomet ir spręsis mūsiškių likimas „Trophy“ divizione.
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