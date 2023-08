Europos jaunimo vicečempione tapusi Miklyčiūtė: „Stengiuosi negalvoti apie rekordus, nes jie ateina natūraliai“

Ketvirtadienį baigėsi Jeruzalėje (Izraelis) keturias dienas vykęs Europos jaunimo (U20) lengvosios atletikos čempionatas. Jame individualiose rungtyse startavo 17 lietuvių, be to, čempionate varžėsi vaikinų 4x100 m estafetės komanda. Aukščiausią vietą varžybose iš lietuvių užėmė šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, kuri iškovojo sidabro medalį. Be jos, dar 4 sportininkai pateko į geriausiųjų dešimtuką.