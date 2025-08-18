Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Europos čempionato reitinge – lietuvių šuolis į ketvertą

2025-08-18 14:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 14:45

Europos čempionato oficiali svetainė paskelbė atnaujintą reitingą ir jame didelį šuolį padarė Lietuvos rinktinė.

R.Kurtinaičio auklėtiniai žygiuoja pergalingai (BNS nuotr.)

R.Kurtinaičio auklėtiniai žygiuoja pergalingai (BNS nuotr.)

0

Prieš tai devintoje pozicijoje buvę mūsiškiai šovė į viršų – dabar yra matomi ketvirti. Tokį pakilimą lėmė sėkmingas žaidimas draugiškose rungtynėse, kur pasiektos penkios pergalės iš tiek pat galimų.

5 pozicijomis pakilo ir Italija, kuri yra 6-ta, po tris pozicijas prarado Turkija (7 vieta) ir Slovėnija (10 vieta).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos čempionato reitingas:

1. Serbija

2. Vokietija

3. Prancūzija

4. Lietuva

5. Latvija

6. Italija

7. Turkija

8. Graikija

9. Suomija

10. Slovėnija

11. Ispanija

12. Izraelis

13. Estija

14. Juodkalnija

15. Lenkija

16. Sakartvelas

17. Portugalija

18. Bosnija ir Hercegovina

19. Belgija

20. Čekija

21. Švedija

22. Islandija

23. Didžioji Britanija

24. Kipras

