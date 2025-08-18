Europos čempionato reitinge – lietuvių šuolis į ketvertą

Prieš tai devintoje pozicijoje buvę mūsiškiai šovė į viršų – dabar yra matomi ketvirti. Tokį pakilimą lėmė sėkmingas žaidimas draugiškose rungtynėse, kur pasiektos penkios pergalės iš tiek pat galimų.
5 pozicijomis pakilo ir Italija, kuri yra 6-ta, po tris pozicijas prarado Turkija (7 vieta) ir Slovėnija (10 vieta).
1. Serbija
2. Vokietija
3. Prancūzija
4. Lietuva
5. Latvija
6. Italija
7. Turkija
8. Graikija
9. Suomija
10. Slovėnija
11. Ispanija
12. Izraelis
13. Estija
14. Juodkalnija
15. Lenkija
16. Sakartvelas
17. Portugalija
18. Bosnija ir Hercegovina
19. Belgija
20. Čekija
21. Švedija
22. Islandija
23. Didžioji Britanija
24. Kipras
