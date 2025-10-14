Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Eurolyga: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-10-14 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 20:00

Dar viena Eurolygos dviguba savaitė prasideda. Pirmaisiais Kauno „Žalgirio“ varžovais taps Belgrado „Crvena Zvezda“ vyrai, kurių gretose – ir Donatas Motiejūnas.

1

Praeitame mače jis debiutavo ir Stambulo „Fenerbahče“ klubui pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius bei rinko 19 naudingumo balų.

Viso Belgrado ekipa laimėjo sykį – būtent prieš Šarūno Jasikevičiaus auklėtinius. Prieš tai pralaimėta buvo Miuncheno „Bayern“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“ klubams

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žalgiris“ įveikė visus tris oponentus: „Fenerbahče“, Monako „AS Monaco“ bei Miuncheno „Bayern“.

Sutikimo pradžia – 20 valandą, jį stebėkite Krepsinis.net ir TV3.

Rungtynių eiga:

Nigelas Williamsas-Gossas ir Laurynas Birutis truktelėjo į priekį žalgiriečius (6:2), nors D.Motiejūnas netrukus atsidarė taškais. Belgrado klubas laikėsi šalia (7:10), tačiau Arnas Butkevičius smeigė tritaškį, dar vieną šovė ir Sylvainas Francisco – 16:7. Spurtu šeimininkai vėl artėjo (15:20), juos tempė Chima Moneke, tačiau po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ liko priekyje – 27:23.

