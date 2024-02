Eilinį trigubą dublį surinkęs Domantas Sabonis tai padarė tarp greičiausių NBA istorijoje

D. Sabonis surinko jau penkioliktąjį sezono trigubą dublį, kai per 34 minutes įmetė 12 taškų (6/9 dvit.), atkovojo 19 kamuolių, atliko 15 rezultatyvių perdavimų bei suklydo 5 kartus. Beje, trigubą dublį lietuvis surinko per 20 minučių ir 29 sekundes.

O tai yra septintas greičiausias trigubas dublis NBA istorijoje. Visų laikų rekordas priklauso Nikola Jokičiui.

Vis dėlto, nepaisant to, rungtynėse dominavo „Cavaliers“. Šeimininkai nuolat pirmavo, o trečiajame kėlinyje po spurto į priekį išsiveržė jau 89:72. Vėliau persvarą jie sėkmingai išlaikė ir šventė pergalę.

15 triple-doubles and counting for Domas 👀



Sabonis has secured his third career triple-double featuring at least 15 rebounds and 15 assists, all achieved with the Kings 👑 pic.twitter.com/4spGNEtRP0