  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Edas Butvilas po įtemptos kovos pateko į ATP „Challenger“ turnyro ketvirtfinalį

2025-10-16 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 14:56

Italijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Olbia Challenger“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-300) per 2 valandas 16 minučių 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo 20-metį prancūzą Arthurą Gea (ATP-254) ir nutraukė varžovo 6 pergalių seriją. Šis mačas turėjo vykti dar trečiadienį, bet buvo nukeltas dėl lietaus.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Italijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Olbia Challenger“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-300) per 2 valandas 16 minučių 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo 20-metį prancūzą Arthurą Gea (ATP-254) ir nutraukė varžovo 6 pergalių seriją. Šis mačas turėjo vykti dar trečiadienį, bet buvo nukeltas dėl lietaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas jau pirmajame mačo geime turėjo „break pointą“, bet A. Gea tąkart spaudimą atlaikė. Šeštajame geime prancūzas galėjo perimti iniciatyvą, tačiau iššvaistė abu „break pointus“. E. Butvilas netrukus už tai nubaudė varžovą – septintajame geime lietuvis atitrūko 40:15, realizavo „break pointą“ ir persvėrė rezultatą savo naudai. Įgyto pranašumo lietuvis neišbarstė ir sėkmingai baigė setą.

Antrojo seto lūžis įvyko jau antrajame geime, kai lietuvis pralaimėjo savo padavimų seriją. Trečiajame geime E. Butvilas turėjo porą „break pointų“, bet jų nerealizavo, o vėliau realių galimybių pavyti varžovą neturėjo.

Lygi kova trečiajame sete vyko iki šeštojo geimo, kai E. Butvilas perėmė iniciatyvą (4:2). A. Gea iš karto bandė atsitiesti, bet septintajame geime nerealizavo net 4 „break pointų“. Aštuntajame geime lietuvis 2 kartus buvo per žingsnį nuo pergalės, tačiau nepajėgė vienu tašku laimėti varžovo padavimų serijos. Devintajame geime E. Butvilas savo padavimų metu neturėjo didesnių problemų ir įtvirtino pergalę.

Lietuvis po antrųjų savo padavimų pelnė net 73 proc. galimų taškų, o varžovas – 51 proc.

Šie tenisininkai anksčiau 3 kartus susitiko jaunių turnyruose. 2021 m. E. Butvilas su A. Gea pasidalino po pergalę, o 2022 m. „Australian Open“ jaunių turnyre lietuvis 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) išplėšė dramatišką pergalę prieš prancūzą. Australijoje, kaip ir Italijoje, žaidžiama ant kietos dangos.

Šiemet Ispanijoje A. Gea ATP „Challenger“ turnyre ant grunto 5:7, 3:6 pralaimėjo Viliui Gaubui.

A. Gea 2023 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių dvejetų finalą ir „US Open“ jaunių vienetų pusfinalį.

Prancūzas ATP reitinge nebuvo pakilęs aukščiau 247-os vietos ir dar neturi ATP „Challenger“ vienetų titulų. Tiesa, ITF vyrų ture jis jau laimėjo 9 vienetų turnyrus – visus ant kietos dangos.

Vien šiame sezone A. Gea pateko į 6 ITF turnyrų finalus ir laimėjo 4 iš jų. Į Italiją jis kaip tik ir atvyko po triumfo ITF turnyre Tunise.

E. Butvilui pergalė užtikrino 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauks antroji turnyro raketė čekas Vitas Kopriva (ATP-94) arba buvusi 63-ioji pasaulio raketė prancūzas Luca van Assche (ATP-238). Virtualiame ATP reitinge lietuvis jau pakilo į 274-ą poziciją.

Lietuviui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

