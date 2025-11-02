 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„EA7 Emporio Armani“ sutriuškino „UnaHotels“

2025-11-02 20:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 20:52

Lengvą pergalę Italijos lygoje įsirašė Milano „EA7 Emporio Armani“ (4/1) ekipa, kuri svečiuose 93:61 (27:16, 26:12, 16:22, 24:11) sutriuškino Emilijos Radžo „UnaHotels“ (2/3) krepšininkus.

J.Nebo grįžo į rikiuotę

Lengvą pergalę Italijos lygoje įsirašė Milano „EA7 Emporio Armani“ (4/1) ekipa, kuri svečiuose 93:61 (27:16, 26:12, 16:22, 24:11) sutriuškino Emilijos Radžo „UnaHotels“ (2/3) krepšininkus.

REKLAMA
0

Šiame susitikime ant parketo po traumų grįžo Joshas Nebo ir Zachas LeDay‘us. Pastarasis per 14 minučių įmetė 2 taškus, o J.Nebo – surinko 10 tšk. per 18 min..

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Armoni Brooksas įmetė 20 taškų, Niccolo Mannionas – 13, Marko Guduričius – 10 taškų.

Pralaimėjusiems Jaime Enchenique surinko 14 taškų, Michele Vitali – 11, Brysonas Williamsas – 10 taškų (6 atk. kam.).

Devintajame Eurolygos ture Ettore Messinos auklėtiniai išvykoje susitiks su Stambulo „Anadolu Efes“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų