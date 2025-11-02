„EA7 Emporio Armani“ sutriuškino „UnaHotels“

Šiame susitikime ant parketo po traumų grįžo Joshas Nebo ir Zachas LeDay‘us. Pastarasis per 14 minučių įmetė 2 taškus, o J.Nebo – surinko 10 tšk. per 18 min..
Nugalėtojams Armoni Brooksas įmetė 20 taškų, Niccolo Mannionas – 13, Marko Guduričius – 10 taškų.
Pralaimėjusiems Jaime Enchenique surinko 14 taškų, Michele Vitali – 11, Brysonas Williamsas – 10 taškų (6 atk. kam.).
Devintajame Eurolygos ture Ettore Messinos auklėtiniai išvykoje susitiks su Stambulo „Anadolu Efes“.
