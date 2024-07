Džokovičiaus sutriuškintas australas vos išvengė Berankio likimo

N.Džokovičius dominavo visą mačą. Serbas vienu metu pirmavo 6:0, 4:0 ir atrodė, kad M.Ebdenas pakartos Ričardo Berankio antirekordą bei gaus dvigubą „riestainį“ olimpiadoje. Visgi, antrojo seto penktajame geime australui pavyko laimėti savo padavimų seriją ir išvengti pralaimėjimo „sausu“ rezultatu.

M.Ebdenas po beviltiško pirmojo seto netgi norėjo atiduoti savo raketę sirgaliams.

M.Ebdenas net neturėjo dalyvauti olimpiniame vienetų turnyre, bet, paskutinę akimirką žaisti atsisakius danui Holgeriui Rune, organizatoriai ieškojo žaidėjų vienetams iš dvejetų sąrašų ir pakvietė australą.

When you get bageled by Novak Djokovic... 🥯



Matt Ebden offered his racquet to the crowd after a rough first set against the Serbian. 😅#Paris2024 pic.twitter.com/tsF7Xm9p0I