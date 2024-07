Rytis Jasiūnas prakalbo apie burlentininkų kasdienybę: „Niekada nežinome, kada startuosime“

Paklaustas, kaip 30-metis atletas jaučiasi po išskirtinės žaidynių atidarymo ceremonijos, R. Jasiūnas atsakė:

„Tai man yra pirmosios olimpinės žaidynės. Atidarymo ceremonijos įspūdis buvo šlapias ir šaltas (šypsosi). Oras tikrai nustebino, palyginus, prie kokio esame pratę Marselyje. Lietus nenuskandino mūsų ūpo ir emocijos buvo puikios. Buvo smagu matyti visus susirinkusius su olimpine apranga ir Lietuvos vėliavomis. Taip pat ir Lietuvos fanus, stovinčius Senos upės pakrantėse su Lietuvos vėliavomis. Mes irgi kuo garsiau skanduodavome „Lietuva Lietuva“ ir kuo stipriau mojuodavome vėliavomis.“

Prakalbęs apie jau sekmadienį laukiantį startą burlenčių rungtyje, R. Jasiūnas atsakė:

„Tikrai džiaugiuosi jau grįžęs iš Paryžiaus šurmulio į Marselį. To neįprastumo Paryžiuje yra daug daugiau nei būna per paprastas aukšto lygio varžybas. Tai lemia logistika, distancijos. Pavyzdžiui, iki valgyklos reikia eiti apie 10 minučių. Grįžus į Marselį jaučiuosi patogiai ir saugiai. Dabar susėsime su treneriu ir aptarsime rytojaus planą. Stengiuosi grįžti prie nusistatymo, kad tai yra tiesiog dar vienos varžybos su tais pačiais konkurentais. Aš labai gerai žinau, ką reikia daryti ir nieko per daug keisti nereikia.“

REKLAMA

REKLAMA

Rytoj Marselyje prognozuojamas silpnas vėjas. Kokią įtaką tai gali daryti Lietuvos burlentininkui?

„Gerai tai, kad iš esmės visą pasiuošimo periodą tam ir ruošiausi. Norėčiau, kad būtų vidutinis vėjas ir lygus vanduo. Tikrai žinojau, kad to galima tikėtis. Svarbiausia – psichologinis pasiruošimas. Reikia būti pasiruošus netikėtumams. Ar tai į mūsų kursą įplaukiantys laivai, ar tai atsitrenkimas į kitą valtį. Per treniruotes tokius dalykus priimam taip, kad tas pats tikrai gali atsitikti ir žaidynėse, todėl turime būti pasiruošę, kaip su tuo susidoroti.“

REKLAMA

„Tai nebus gražus ir idealus plaukimas, bet sunki ir gili kova, kovojant dėl kiekvieno taško ir kiekvieno įmanomo pranašumo. Fiziškai tam irgi ruošiausi. Numečiau apie 5 kg. svorio, kad galėčiau geriau pasirodyti esant silpnam vėjui. Jaučiuosi padaręs viską, kas priklauso nuo manęs, kad esant ne ypatingoms plaukimo sąlygoms pasirodyčiau kuo geriau.“

Čia pat R. Jasiūnas dar kartą akcentavo, kad burlenčių sporte itin svarbu būti pasiruošus netikėtumams ir apsišarvuoti kantrybe.

REKLAMA

REKLAMA

„Su treneriu kalbame, kad ir kaip būsi gerai pasiruošęs, suplanavęs, bet visada bus chaotiškų ir nenuspėjamų momentų. Turi būti pasiruošęs, kad gali pasimašyti media kateris ir reikia būti pasiruošus jį apiplaukti. Mes, buriuotojai, esame pasiruošę tų startų ilgai laukti, nes mes niekada nežinome, kada startuosime. Teko išplaukinėti su pirma šviesa, nes tik tada buvo vėjas, o yra buvę, kad laukiame 7 valandas ir tik prieš pat saulėlydį sulaukiame vėjo ir tada leki strimgalviais, kad tik nepavėluoti į pirmą plaukimą. Tas sugebėjimas startuoti bet kada yra mūsų sporto specifika, nes esame priklausomi nuo gamtos“, – užbaigė P. Jasiūnas.

Paryžiaus olimpines žaidynes kviečiame stebėti naujienų portale tv3.lt, TV3 ir TV6 televizijoje!