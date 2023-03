Džokovičiaus situacija JAV kelia vis daugiau ginčų: pagalbos kreiptasi į Bideną

Serbas iki šiol nėra pasiskiepijęs nuo covid-19 ir pagal dabar JAV galiojančias taisykles negalėtų patekti į šalį, jei jam nebūtų padaryta išimtis. Pernai tokios išimties N. Džokovičius nesulaukė ir praleido visus pagrindinius turnyrus JAV. Šiemet JAV planuoja sušvelninti taisykles nepasiskiepijusiems užsieniečiams, norintiems atvykti į šalį. Tiesa, taisyklių pakeitimas yra planuojamas tik nuo gegužės 11 d., todėl abejojama, ar serbui pavyks patekti į JAV teritoriją ir sudalyvauti turnyruose Indian Velse bei Majamyje.

JAV senatorius Rickas Scottas neseniai pareiškė, kad N.Djokovičiui buvo nuspręsta nepadaryti išimties ir neįsileisti jo į šalį. Respublikonas R. Scottas tuo pasipiktino ir kreipėsi į JAV prezidentą demokratą Joe Bideną, kad šis imtųsi veiksmų ir pasirūpintų serbo įleidimu į valstybę.

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6