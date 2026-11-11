Džiaugys grįžta į NKL

„Savi už savus – naujasis komandos šūkis, atspindintis klubo identitetą ir vietos bendruomenės svarbą. Didžiąją komandos dalį sudaro kėdainiečiai, o šįkart savų gretas papildo kaimynas iš Raseinių.
„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie komandos. Matau čia daug noro, ambicijų ir tikėjimo tuo, ką darome. Dėsiu visas pastangas, kad mano indėlis padėtų komandai iškovoti kuo daugiau pergalių ir kartu siektume užsibrėžtų tikslų“, – sako E. Džiaugys.
Klubas turi ir daugiau gerų naujienų. Po sudėtingo traumų laikotarpio į aikštelę sugrįžta svarbūs žaidėjai. Jau artimiausiose rungtynėse su Klaipėdos „Neptūnu-II“ kartu su E.Džiaugiu aikštelėje pasirodys ir kėdainiečiai Justas Tamulis bei Ignas Lukošius.
Šiuo metu NKL turnyro lentelėje „Kėdainiai“ užima 13-ąją vietą (4 pergalės, 8 pralaimėjimai), tačiau sustiprėjusi ir po traumų atsitiesusi ekipa pasirengusi kovoti dėl aukštesnių pozicijų.
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