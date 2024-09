Dviračių sporto pasaulį sukrėtė skaudi žinia: netikėtai mirė 24-erių sportininkas

„Su dideliu liūdesiu ir širdgėla turime pranešti apie netikėtą Baso van Belle mirtį. Gedime kartu su jo šeima ir artimaisiais... Užjaučiame Baso tėvus, seserį Lisą, brolį Loe, jo draugus ir visus, kurie jį pažinojo. Mūsų atmintyje Basas išliks kaip labai šiltas ir draugiškas žmogus bei perspektyvus dviratininkas“, - rašoma pranešime.

The KNWU has sadly announced the unexpected passing of rider Bas van Belle.



The Dutch rider rode for Wielerploeg Groot Amsterdam, and is the older brother of Team Visma-Lease a Bike rider Loe van Belle.



Rest in peace ❤️ pic.twitter.com/d1SD488xtN