Du rinktinių pratęsimai, viena pergalė - džiaugėsi Lietuvos ledo ritulio vyrai

Pergalę turnyre įsirašė vyrai, kurie 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) labiau futbolui įprastu, o ir pavydžiu rezultatu įveikė Ispaniją.
Pergalingą įvartį 30 pratęsimo sekundę pelnė Emilijus Krakauskas (60:30, Simonas Valivonis, Ugnius Čižas).
Lietuvos vyrų rinktinė turėjo 52 bandymus pelnyti įvartį, iš kurių į vartų plotą skriejo 24 metimai.
Varžovai tai darė atitinkamai 30 ir 20 kartų.
Paskutiniąją D grupės turnyro dieną, sekmadienį, nuo 18.30 val. Lietuva žais su šeimininke Estija, kuri vakar ispanus pervažiavo 8:0.
Moterų ekipa Bukarešte (Rumunija) susitiko su aikštelės šeimininkių rinktine ir antrąkart iš eilės patyrė pralaimėjimą po pratęsimo identišku rezultatu 1:2 (1:1, 0:0, 0:0. 0:1).
Vienintelį Lietuvos rinktinės įvartį vėl pelnė Marcelė Kieraitė (14:35, Marija Kukanova, Gabija Petrauskaitė). Lietuvaitė pirmos išsiveržė į priekį, tačiau greitai rezultatas tapo lygus, o likusias rungtynes gerokai aktyvesnės buvo aikštelės šeimininkės, kurios į atliko net 90 bandymų pelnyti įvartį, kai mūsiškės tai padarė 31 kartą. Rumunija į vartų plotą smūgiavo 40 kartų, lietuvės atliko 17 metimų į vartų plotą.
Pirmose D grupės rungtynėse Lietuvos rinktinė po pratęsimo 1:2 pralaimėjo Ukrainai.
Šeštadienį nuo 12 val. lietuvaičių laukia paskutinė kova su Turkijos rinktine.
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