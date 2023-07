Dramatišką mūšį su pratęsimu laimėję Ispanijos 19-mečiai tapo pasaulio čempionais

Atkakli kova aikštėje užvirė nuo pat mačo pradžios. Nei vienai iš komandų nepavykdavo atitrūkti, rezultatas buvo apylygis.

Abiems rinktinėms sunkiai sekėsi pulti, o po dviejų kėlinių prancūzai pirmavo minimaliai 29:28.

Po pertraukos vaizdas aikštėje nepasikeitė. Komandos ypač prastai metė dvitaškius metimus, nepavykdavo užbaigti net ir gerų šansų puolime.

Prasidėjus ketvirtajam kėliniui Prancūzijos rinktinė pirmavo rezultatu 43:41.

Lemiamame mačo ketvirtyje nugalėtojas dar nepaaiškėjo. Lygiai koja kojon žengiant rinktinėms likus 18 sek. rezultatas buvo lygus ir prancūzai turėjo kamuolį savo rankose.

Bet jie šanso neišnaudojo ir komandos žaidė pratęsimą. Jame po dviejų taiklių baudų ispanai likus žaisti 27 sek. pirmavo 72:69.

Prancūzijos rinktinė kitoje atakoje prametė metimą, o apsigynę ispanai stojo mesit baudų. S. Garuba pataikė tik kartą, bet net kelis bandymus dar pabandyti pakeisti mačo baigtį turėję prancūzai prametė savo metimus ir Ispanijos rinktinė šventė galutinę pergalę.

Ispanai tik antrą kartą tapo šios kartos pasaulio čempionais. Paskutinį kartą jiems tą buvo pavykę padaryti dar 1999 metais. Tada ispanus į pergalę vedė Pau Gasolis ir Juanas Carlosas Navarro.

Šiame čempionate be medalių liko amerikiečiai. Jie pusfinalyje krito prieš Prancūziją, o mažajame finale nusileido turkams.

Ispanija: Jordi Rodriguezas 18, Rafaelis Villaras 17 (5 rez. perd., 3 per. kam.), Izanas Almansa 14 (5 atk. kam.), Papa Milleris 11 (5 atk. kam.), Isaacas Gonzalezas 6 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Sediqas Garuba 5.

Prancūzija: Melvinas Ajinca 21 (4 atk. kam.), Zacharie Perrinas 14 (20 atk. kam.), Alexandre’as Bouzidi 9 (6 rez. perd., 7 klaidos), Alexandre’as Sarras 8 (8 atk. kam.)

