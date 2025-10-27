Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus sieks UTMA čempiono diržo

Iki šiol UTMA organizacija turi keturis čempionus – svorio kategorijos iki 63,5 kg – Dovydas Levickis, iki 67 kg – Vitas Karosas, iki 75 kg – Nikola Cvetkovičius, o iki 81 kg – Mindaugas Narauskas.
D. Rimkus paskutinį kartą UTMA ringe pasirodė šių metų rugsėjį, kai „UTMA 13“ turnyre svorio kategorijoje iki 77 kg teisėjų sprendimu nugalėjo Danylą Matiukov (1-2 UTMA). Prieš tai šių metų vasarį D. Rimkus po papildomo raundo pralaimėjo Arnoldui Misiūnui ir tai buvo jau trečioji D. Rimkaus ir A. Misiūno dvikova, po kurios rezultatas tapo 2-1 Arnoldo naudai.
M. Perednis paskutinį sykį kovojo „UTMA 12“ turnyre šių metų balandį, kai svorio kategorijoje iki 71 kg pralaimėjo Simonui Beliniui. Iki šiol visos M. Perednio kovos vykdavo svorio kategorijoje iki 71 kg, išskyrus 2025 m. sausį pireš D. Matiukov, kai kovojo svorio kategorijoje iki 75 kg.
Svorio kategorijoje iki 77 kg dažnai kovoja ir M. Narauskas, tačiau jo kovos su D. Dirksčiu vyko svorio kategorijose iki 84 ir 81 kg, o prieš M. Jasiūną ir Raimondą Avlasevičių – iki 75 kg. Iki 77 kg M. Narauskas UTMA organizacijoje kovojo 2023 m. balandį prieš Deividą Dunauską.
„UTMA 15“ turnyre MMA kovoje pasirodys Deividas Žamba ir Robertas Mastersas, o pagrindinėje bokso kovoje Egidijus Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų) turėtų susitikti su ispanu Samueliu Molina (32-3–1, 15 nokautų)
UTMA absoliučios svorio kategorijos reitinge D. Dirkstys rikiuojasi 9-as, tuo tarpu M. Perednis į dešimtuką nepatenka. Šiame reitinge pirmauja Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA), o už jo – M. Narauskas, V. Karosas, N. Cvetkovičius, D. Levickis, R. Avlasevičius, Deividas Danyla, I. Pauliukevičius, jau minėtas D. Rimkus ir Martynas Danius.
