Dovydas Giedraitis dėl traumos praleis dar keletą savaičių

Po vasarą atliktos riešo operacijos ir iki lapkričio trukusios reabilitacijos į rikiuotę bandęs sugrįžti žalgirietis pirmadienio treniruotės metu pajuto šlaunies skausmus.
Po atliktų medicininių tyrimų paaiškėjo, kad žalgirietis negalės rungtyniauti keletą savaičių.
Į aikštę D.Giedraitis buvo sugrįžęs lapkričio 9 d. rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu“. Tada per 21 minutę jis pelnė 13 taškų.
Praėjusią savaitę gynėjas su „Žalgiriu“ keliavo į Eurolygos dvigubos savaitės susitikimus, bet treniruotėse jautė diskomfortą ir komandai padėti negalėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!