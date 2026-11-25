Daugiau nei 35 metų amžiaus sportininkių kategorijoje, kurioje varžėsi dalyvės iki 164 cm ūgio, D. Tukačiauskaitė užėmė antrąją vietą. Ją aplenkė tik ukrainietė Kateryna Ryčkova, o trečia liko kita Ukrainos atstovė Alona Marachovska.
Moterų iki 166 cm ūgio kategorijoje Lietuvos sportininkė užėmė ketvirtąją vietą. Šioje rungtyje triumfavo ukrainietė Iryna Kanina, antra liko jos tautietė Anna Mytiai, o trečiąją vietą pelnė Kinijos atstovė Yan Jiaxuan.
Komandinėje įskaitoje Lietuva užėmė 7-ą vietą.
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