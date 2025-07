Donaldas Trumpas ignoravo nusistovėjusią tradiciją: „Chelsea“ FIFA pasaulio klubų taurės trofėjų kėlė kartu su JAV prezidentu

Rungtynes Naujajame Džersyje D. Trumpas stebėjo kartu su FIFA prezidentu Gianni Infantino, o pasibaigus mačui nusileido į aikštę, kad įteiktų trofėjų „Chelsea“ kapitonui Reece’ui Jamesui.

Tačiau vietoj to, kad pasitrauktų kartu su G. Infantino, kaip įprasta tokiais atvejais, D. Trumpas įsitvirtino centre ir liko priešais kameras tuo metu, kai R. Jamesas kėlė trofėjų į viršų. „Chelsea“ žaidėjams neliko nieko kito, kaip švęsti aplink JAV prezidentą.

Tai buvo keistas sprendimas iš JAV prezidento, kuris ignoravo nusistovėjusią tradiciją – leisti komandai švęsti tarpusavyje – ir vietoj to pasirinko likti dėmesio centre.

„Chelsea“ žaidėjai, atrodo, pernelyg nesureikšmino D. Trumpo dalyvavimo, tačiau keli iš jų neslėpė sumišimo – tarp jų ir R. Jamesas bei Cole’as Palmeris, kurių veiduose buvo matoma nuostaba.

