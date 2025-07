Luisas Enrique paaiškino incidentą su Joao Pedro

„Ši situacija buvo įtempta mums visiems. To išvengti neįmanoma. Į tai buvo įsitraukę visi. Mačiau „Chelsea“ trenerį Enzo Maresca. Mačiau, kaip jis stumdė kitus, mes turėjome atskirti visus žaidėjus, nežinau iš kur kilo tas spaudimas.

Visgi tokių situacijų turėtume vengti. Tai yra savaime suprantama. Mano ketinimas buvo išskirti futbolininkus, kad susidariusi situacija dar labiau nepablogėtų“, – tikino strategas.

Po netikėto pralaimėjimo ir prarastos galimybės iškovoti penkis titulus L. Enrique pareiškė, kad jo vadovaujama komanda nėra pralaimėtoja.

„Mes nesame pralaimėtojai, nėra pralaimėtojų. Esame vicečempionai. Pralaimėtojas yra tas, kuris pasiduoda. Šiame aukšto lygio sporte pralaimėtojų nėra“, – teigė treneris.

PSG pasibaigus kovoms FIFA pasaulio klubų taurėje turės šiek tiek atostogų ir į veiksmą sugrįš rugpjūčio 13 dieną, kai UEFA Supertaurėje susitiks su Londono „Tottenham“.

The match is over… but the tempers aren’t 👀

Tensions were boiling after full-time.



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/17yxSzsDF6