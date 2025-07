Luisas Enrique pasibaigus FIFA pasaulio klubų taurės finalui trenkė Joao Pedro

Viename iš epizodų atsidūrė ir PSG vyriausiasis treneris Luisas Enrique. Pastarasis konflikto metu trenkė Joao Pedro, kuris susiėmęs už veido nukrito ant žemės.

🚨 FIGHT!



Kilus konfliktui, savo komandos žaidėjus puolė raminti„Chelsea“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca, atskirdamas savo auklėtinius nuo varžovų.

Priminsime, jog Cole'o Palmerio pelnyti du įvarčiai ir vienas Joao Pedro tikslus smūgis padovanojo Anglijos klubui FIFA pasaulio klubų taurę.

„Chelsea“ laimėjo FIFA pasaulio klubų taurę antrą kartą klubo istorijoje ( 2021 ir 2025 m.)