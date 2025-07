Oficialu: įvyko Jono Valančiūno „Kings“ ir „Nuggets“ mainai

Dabar „Nuggets“ klubas ir J. Valančiūnas turi apsispręsti, kas laukia toliau.

J. Valančiūnas ir Atėnų „Panathinaikos“ klubas domėjosi galimybe grįžti į Europą, tačiau lietuvis vis dar turi vienerių metų garantuotą NBA kontraktą. Kol šis galioja, krepšininkas negali pasirašyti sutarties su jokiu kitu klubu.

Jeigu J. Valančiūnas vis dar teikia pirmenybę žaidimui Graikijoje, o ne atsarginio Nikola Jokičiaus žaidėjo vaidmeniui, abi pusės gali susitarti dėl kontrakto išpirkos. Tikėtina, kad dalis šios išpirkos reikštų, jog J. Valančiūnas atsisakytų dalies jam priklausančio 10,4 mln. JAV dolerių atlyginimo už artėjantį sezoną. Klubui grąžinti pinigai būtų prieinami „Nuggets“ ekipai ieškant galimos pamainos.

Praėjusiame sezone J. Valančiūnas sužaidė 81 rungtynes vilkėdamas Vašingtono „Wizards“ ir Sakramento komandų marškinėlius, vidutiniškai pelnydamas po 10,4 taško ir atkovodamas po 7,7 kamuolio. D. Šaričius per vienintelį sezoną su „Nuggets“ sužaidė vos 16 rungtynių ir atkrintamosiose varžybose nepasirodė.

Šie mainai suteikia Sakramento klubui šiek tiek finansinės laisvės – D. Šaričiaus 5,4 mln. JAV dolerių vertės kontraktas baigsis kitą vasarą. Tuo metu Denveris išsprendė jau ilgą laiką opią atsarginio vidurio puolėjo pozicijos problemą, jeigu tik J. Valančiūnas liks „Nuggets“ gretose ir kitame sezone.

