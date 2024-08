Domantas Sabonis kartu su skambiuoju „Kings“ pirkiniu ruošiasi sezonui: „Stengsimės susižaisti“

„Buvo gera pirma mūsų treniruotė. Praėjusią naktį atskridau į Los Andželą. Čia savaitę sportuosime kartu, stengsimės susižaisti ir suprasti pozicijas, kuriose mėgstame būti aikštėje“, – sakė lietuvis.

Los Andžele jiems treniruotis padeda „Kings“ treneriai Dougas Christie ir Leandro Barbosa. D.DeRozanas šią vasarą su „Kings“ sudarė trijų metų 74 mln. JAV dolerių kontraktą.

Sakramento komanda oficialią treniruočių stovyklą pradės rugsėjo mėnesio pabaigoje. Spalio 9 „Kings“ žais pirmąsias draugiškas rungtynes su San Fransisko „Warriors“ ekipa, o spalio 24 atidarys sezoną dvikova prieš Minesotos „Timberwolves“.

Sabonis on the off-season:



“First workout with DeMar. Flew in last night in LA. Gonna be here for the week with him”



Lethal duo is brewing in Sacramento… 👀



via @dribble2much pic.twitter.com/uAtAEWSzFm

