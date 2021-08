Disko metikas Mykolas Alekna lengvai pateko į pasaulio jaunių pirmenybių finalą

Pastarajam šiandien vykusiose kvalifikacinėse varžybose pakako vos vieno bandymo: diską M.Alekna numetė 64,04 m ir užtikrintai įvykdė kvalifikacinį normatyvą finalui (58,00 m).

Puikiai čempionate pasirodė Lietuvos sprinterės. 100 m atrankos varžybose Andrė Ožechauskaitė nuotolį nubėgo per 11,88 sek. bei pateko į pusfinalį, kuriame buvo dar greitesnė (11,79 sek.) – ji užėmė 14 vietą tarp 36 sportininkių. Dvigubai ilgesnėje distancijoje atranką įveikė Lukrecija Sabaitytė: 200 m ji nubėgo per 24,35 sek., pusfinalyje – per 24,28 sek. bei buvo klasifikuota 19-oje pozicijoje.

Penktadienį merginų 100 m barjerinio bėgimo rungtyje net dukart asmeninį rekordą pagerino Gabija Klimukaitė. Prieš čempionatą sportininkės asmeninis rekordas buvo lygus 14,14 sek. ir didelių lūkesčių bėgikė prieš startą neturėjo.

„Į čempionatą atvažiavau su trečiu blogiausiu rezultatu. Mintys apie pusfinalį gal ir buvo, bet labai minimalios ir labai giliai širdyje. Europos čempionate likau 26-a ir nepapuoliau į pusfinalį, tai minties, kad būsiu taip aukštai, tikrai neturėjau. Tikslas prieš čempionatą buvo visai paprastas: mėgautis varžybomis ir daryti geriausia, ką galiu“, – sakė G.Klimukaitė.

Atrankoje ji užfiksavo 17-ą rezultatą tarp 33 sportininkių, nuotolį įveikusi per 14,03 sek. Tuo tarpu pusfinalyje buvo 12-ta, nubėgusi per 13,84 sek. Europos jaunimo čempionate užimtą vietą ji pagerino net 14 pozicijų.

„Kai pamačiau savo laiką, pradėjau šaukti iš laimės ir akimis ieškoti komandos draugų, kad galėčiau pasidalinti emocijomis. Pirmasis pasaulio čempionatas įsimins ilgam“, – pasirodymu džiaugėsi Donato Senkaus auklėtinė.

Septynkovės varžybose Atėnė Šliževičiūtė užėmė šeštą vietą, surinkusi 5388 taškus. 100 m barjeriniame bėgime ji buvo penkta (14,57 sek.), šuoliuose į aukštį pasidalijo 1-3 pozicijas (179 cm), rutulio stūmime (9,93 m), 200 m bėgime (26,07 sek.) ir ieties metime – aštunta (33,08 m), šuoliuose į tolį – penkta (5,92 m), o 800 m bėgime finišavo pirma (2 min. 17,31 sek.).

Ieties metimo atrankos varžybose Marius Rudzevičius įrankį geriausiu trečiu bandymu nuskraidino 67,51 m bei su vienuoliktu rezultatu pateko į finalininkų 12-uką. Vakar vykusiame finale jis užėmė 10 vietą, ietį numetęs 64,08 m.

Tai jau penkioliktas pasaulio jaunimo čempionatas, kuriame dalyvauja Lietuvos lengvaatlečiai. Iki šiol mūsiškiai iškovojo keturis medalius: aukso – Andrius Gudžius (2010, diskas), sidabro – Viktorija Žemaitytė (2004, septynkovė), Airinė Palšytė (2010, aukštis) ir Dovilė Dzindzaletaitė (2012, trišuolis).