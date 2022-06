Diena, kurios „Ferrari“ nenorės prisiminti: abu pilotai nefinišavo, o pirmas dvi pozicijas perėmė „Red Bull“

Iš „pole“ pozicijos startavo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), bet jį prieš pirmąjį posūkį aplenkė meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“). Trečias važiavo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), ketvirtas – ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“). S.Perezas greitai pabėgo į priekį, o Ch. Leclercui teko atlaikyti M. Verstappeno atakas.

Tuo tarpu C. Sainzas nesugebėjo palaikyti lyderių tempo ir netrukus buvo priverstas trauktis iš lenktynių dėl bolido gedimo. Sustojus C. Sainzui, buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė.

Tuo pasinaudojo Ch. Leclercas, stojęs į boksus ir praradęs nedaug laiko. Tuo tarpu „Red Bull“ pilotai liko trasoje. Netrukus šios komandos vadovai perspėjo S. Perezą, kad šis praleistų į priekį M. Verstappeną.

Galiausiai „Red Bull“ pilotams teko stoti ir tai leido Ch. Leclercui tapti lyderiu.

Atrodė, kad teisingą taktinį sprendimą priėmusi „Ferrari“ komanda galės pretenduoti į pergalę, bet staiga iš monakiečio bolido ėmė sklisti tiršti dūmai. Ch. Leclercas dėl variklio gedimo buvo priverstas sukti į boksus ir trauktis iš lenktynių.

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke 😖 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LEYq3hVA8f

Po monakiečio nelaimės „Red Bull“ ramiai važiavo iki pat finišo ir džiaugėsi dubliu. M. Verstappenas finišavo pirmas, S. Perezas – antras.

MAX: Today we had incredible pace in the car. Overall really happy with how the balance of the car was. To have the 1-2 as a team - a really good day for us”#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/hnBnNLDjJX

