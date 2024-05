Derbiais besimėgaujantis Žibėno asistentas – apie ketvirtfinalio serijas ir unikalų pusfinalį: „Bus labai smagu“

To preliudija buvo 2021 m. atkrintamosios varžybos, kuomet tik prieš kelis mėnesius vyriausiojo trenerio vairą perėmęs Giedrius Žibėnas pusfinalyje 3:0 patiesė Panevėžio „Lietkabelį“. Nors tąkart finale vilniečiai krito prieš Kauno „Žalgirį“, jau kitais metais „Rytas“ po ilgo laukimo susigrąžino Lietuvos čempionų titulą. Pernai Vilniaus klubas buvo per vieną minutę nuo to, kad apgintų trofėjų net prieš Eurolygos atkrinamųjų „Žalgirį“.

Visus šiuos sezonus G. Žibėno dešinioji ranka buvo Georgios Dedas. Specialistas iš Graikijos per ketverius metus matė įvairių „Ryto“ metamorfozių, kurios galiausiai baigdavosi solidžiais pasirodymais atkrintamosiose.

„Nuo pat sezono pradžios turime omenyje, kad dirbame dėl šios sezono dalies, – portalui LKL.lt teigė G. Dedas. – Iki dabar rezultatai rodo, kad daugiau mažiau visada tokiu metu turime gerą atkarpą. Tikiuosi, tai tęsis.“

Dabar, ketvirtfinalyje 2:0 įveikus Jonavos „CBet“, graikas ruošia savo auklėtinius dar rimtesniam iššūkiui – mūšiui dėl sostinės ir bilieto į finalą su Vilniaus „Wolves Twinsbet“.

Pernai užgimusioje ir šiemet galutinai sostinės derbio etiketę įgijusioje priešpriešoje „Rytui“ kol kas sekasi geriau. Tiek pernai, tiek šiemet būtent ilgametė Vilniaus komanda reguliariajame sezone iškovodavo 2 pergales ir sykį nusileisdavo oponentams.

Pirmasis intriguojančios pusfinalio serijos mačas įvyks jau trečiadienį, nuo 18.30 val. tiesiogiai iš „Twinsbet“ arenos susitikimą transliuos Go3.

Prieš daug žadančio pusfinalio startą portale LKL.lt – pokabis su „Ryto“ trenerio asistentu G. Dedu.

Kokia komandos būsena ir nusiteikimas ruošiantis pusfinalio serijai?

Vyrukai atrodo susikaupę. Tai pusfinalis, visą sezoną žaidžiame, kad pabaigoje galėtume būti čia. Žaidėjai tai žino ir tiek. Manau, kad visi susikaupę pirmajam mačui.

Tai jums jau ketvirtosios „Betsafe-LKL“ atkrintamosios, o per pastaruosius kelis metus „Rytas“ galutinėje sezono stadijoje visada atrodydavo solidžiai, jau nekalbant apie iškovotą titulą. Ar dabartinė komanda irgi veikia kaip gerai suteptas mechanizmas?

Tai, kad esame ilgą laiką kartu, yra patirties privalumas vien dirbant tarpusavyje. Iki dabar pastaruosius trejus metus ir per šių metų ketvirtfinalį komanda tokiu sezono momentu atrodo gerai. Rezultatai tai parodo. Nuo pat sezono pradžios turime omenyje, kad dirbame dėl šios sezono dalies. Iki dabar rezultatai rodo, kad daugiau mažiau visada tokiu metu turime gerą atkarpą. Tikiuosi, tai tęsis.

Lyginant titulą iškovojusią komandą su šia, ar matote tą pačią ugnį žaidėjų akyse, tą pačią vidinę motyvaciją kaip ir tada?

Man, kaip treneriui, žiūrint į tai, kaip dirbome su žaidėjais visus sezonus, atrodo, kad motyvacija yra ta pati. Tokia ir turėtų būti. Turime profesionalius žaidėjus, išalkusius pergalių. Kiekvieną sezoną sudėtis vis kitokia, nors nemažai žaidėjų išlieka ir tie patys. Tai padeda mums atkrintamąsias pasitikti užtikrinčiau. Negaliu sakyti, kad ta komanda buvo daugiau alkana, viskas yra panašiai. Turime būti tokie pat alkani, tokie pat kuklūs, kaip esame. Sezono pabaigoje pamatysime, ką komanda pasiekė. Jei nuoširdžiai, jaučiu tą alkį, suvokimą bei susitelkimą ir šiemet. Tuo nesiskundžiu.

Ketvirtfinalį laimėjote 2:0, bet turėjote ir blogų atkarpų, sunkios buvo antrosios rungtynės. Kiek galite suprasti žaidėjus, kaip treneris, turint omenyje, kad jonaviečiai nebuvo tokio lygio komanda kaip pernai?

Tris kėlinius atsilikome ir tik ketvirtajame pradėjome žaisti geriau. Į tai susideda viskas. Pernai Jonavą sutikome pusfinalyje, tai buvo didesnės įtampos situacija. Šiemet pirmosios rungtynės pasibaigė dideliu skirtumu, žaidėme tik su vienos dienos pertrauka. Galbūt pagalvojome, kad bus lengva. Bet su žaidėjais vėliau kalbėjome, kad antrasis mačas Jonavai buvo žūtbūtinis – pralaimi ir važiuoji namo.

Jie turi patyrusį trenerį, patyrusių žaidėjų ir žaidė dėl savo garbės. Niekas nenori pralaimėti, o norėdamas turėti šansų, turi atitinkamai ir žaisti.

Tikrai tikėjomės sunkesnių rungtynių nei „Jeep“ arenoje. Jei nuoširdžiai, nujaučiau, kad mūsų žaidėjai neturės tokio gero nusiteikimo, kaip pirmajame mače. Nors ir galvojau, kad greičiau įsivažiuosime, nieko tokio, tai galiausiai atsitiko – uždarėme seriją. Galbūt gerai gauti šiek tiek adrenalino, kaip sakė treneris. Sunkesnės rungtynės reikalauja geresnių sprendimų iš žaidėjų, trenerių. Turime iš to pasiimti pozityvius dalykus.

Jūsų pusfinalio varžovai ketvirtfinalyje susitiko su Klaipėdos „Neptūnu“, kuriame be „Rytui“ priklausančio Ąžuolo Tubelio buvo ir du graikai – Georgios Vovoras ir Georgios Kamperidis. Galbūt dėl šių priežasčių sirgote už „Neptūną“?

Aišku, žinau juos. Su Kamperidžiu žaidėme pernai Čempionų lygoje, kuomet įkrintamųjų etape susitikome su Salonikų PAOK. Nepažįstu jo asmeniškai, bet žinau jį – tai geras vaikis, geras žaidėjas. Trenerį Vovorą žinau jau daug metų. Kai dirbau „Olympiakos“, jis dirbo „Panathinaikos“. Žinome vienas kitą, daug kalbame. Ąžuolas priklauso „Rytui“, bet negalėčiau pasakyti, kad dėl šių priežasčių sirgau už „Neptūną“. Dėl to tiesiog žiūrėjau rungtynes labai susidomėjęs, susikoncentravęs į abi komandas ir turėdamas omenyje, kad su kažkuriais iš jų žaisime.

Kita ketvirtfinalio serija tarp Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ ir Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ baigėsi įspūdingu stiliumi. Kiek ši serija buvo išskirtinė, lyginant su tuo, ką jau esate matęs Lietuvoje?

Visa ši serija ir ypač šios rungtynės buvo labai įtemptos. „7bet-Lietkabelis” yra puikiai treniruojama komanda su daug patyrusių žaidėjų, kurie žino, kaip žaisti tokias rungtynes. Tikėjausi atkaklios serijos ir trejų rungtynių. Visi mačai buvo labai geri. Pabaigoje vieno pamušto kamuolio užteko pergalei serijoje. Bet uteniškiai turėjo labai gerą sezoną. Jei klaustumėte manęs, jie buvo labai geroje formoje iki kol išvyko Brae Ivey. Kalbu nežinodamas, matydamas viską tik iš išorės. Jiems prireikė laiko iš naujo surasti roles. Bet kai nutiko, jie finišavo ketvirti reguliariajame sezone ir tai jiems buvo didelis pasiekimas.

Pusfinalis su „Wolves Twinsbet“ bus ne tik apie krepšinį. Įvairi klubų konfrontacija tai paverčia ypatinga dvikova. Kiek tai keičia jūsų psichologinį pasiruošimą?

Nors galiu kalbėti tik apie savo komandą, bet manau, kad abiejų ekipų žaidėjai viską žino. Tai antrieji metai su šia priešprieša. Jei klausiate manęs, dvi to paties miesto komandos yra gerai ir įdomu. Žinau tą, nes žaidžiau Salonikų PAOK ir tame pačiame mieste turėjome „Aris“ komandą. Atėnuose yra „Panathinaikos“ ir „Olympiakos“. Tai visada yra gerai. Šiemet jau žaidėme tris kartus, dar tris pernai. Aišku, tai buvo skirtingos situacijos, pernai netgi skirtingos arenos. Visgi manau, kad mūsų žaidėjai supranta šią naują priešpriešą ir bus tam pasiruošę.

Varžovai prarado Garrisoną Brooksą, tad jų priekinė linija dabar atrodo pažeidžiama. Ar būtų teisinga sakyti, kad aukštaūgių faktorius serijoje gali būti kertinis?

– Visada, kai prarandi žaidėją, o ypač dabar, kuomet negali jo pakeisti, nesvarbu, ar tai gynėjas, ar aukštaūgis, mėginsi ieškoti išeičių komandos viduje. Turėjome panašią patirtį kovo pradžioje, kuomet žaidėme be gynėjų praktiškai mėnesį. Bandėme spręsti tai, manau, varžovai savo situacijoje taip pat tą darys. Jie turi vienu aukštaūgiu mažiau, tad žinoma, kad mėginsime tuo pasinaudoti – tai akivaizdu. Tai ne paslaptis – jei neturi vieno žaidėjo, visi varžovai bandys tai išnaudoti. Kaip jie su tuo tvarkysis, pamatysime trečiadienį. Bet žinoma, prarasti svarbų žaidėją atkrintamųjų metu visada yra skaudu.

Labai įdomi mikrodvikova laukia ir tarp dviejų gynėjų – Rasheedo Sulaimono ir Marcuso Fosterio. Abu yra puikūs taškų rinkėjai, sprendžiant iš emocijų ir pasisakymų – abu labai motyvuoti. Kaip krepšinio sirgalius, laukiate šios mikrodvikovos?

Žinoma, kaip ir sakėte – tai du puikūs taškų rinkėjai, puikūs žaidėjai. Marcusą žinau geriau, jis puikus vaikis. Bus įdomu, bus tokių momentų, kuomet jie žais vienas prieš kitą abiejose pusėse. Mes, „Rytas“, mėginsime Sulaimoną padaryti mažiau naudingą savo komandai, tai akivaizdu. Jis yra vienas pagrindinių žaidėjų jų komandoje. Bus tikrai įdomu.

Gytis Radzevičius pratęsė sutartį su „Rytu“, tai indikuoja apie abipusį glaudų žaidėjo ir organizacijos ryšį. Ar tikitės, kad tai padės Gyčiui dar labiau kilstelėti savo žaidimo lygį?

Esu laimingas dėl Gyčio. Pernai jis turėjo traumą, kurią atsinešė ir į šį sezoną, praleido dalį sezono, kas mums buvo svarbu pirmajame Čempionų lygos rate. Visi žino, koks svarbus Gytis yra visai komandai, treneriams, organizacijai, miestui. Nemanau, kad naujas kontraktas jį motyvuos labiau. Jis ir taip yra vienas geriausių mūsų žaidėjų, rodantis didžiulį norą ir pastangas. Kiekvienas rungtynes jis žaidžia vienodai. Jo motyvacija, kaip ir kiekvienose rungtynėse, bus aukščiausio lygio.

Į „Wolves Twinsbet“ rikiuotę dar ne taip seniai grįžo Artūras Žagaras. Kiek sunku ruoštis žaisti prieš varžovus, kuomet aikštelėje yra jis?

Gerai, kad Žagaras turėjo rungtynių ir prieš atkrintamąsias. Žiūrime, kaip jis atrodo su komanda. Rengiamės įprastai. Žagaras yra puikus žaidėjas net grįždamas po sunkios traumos. Tai labai talentingas žaidėjas, pernai mums kėlęs daug problemų su „Nevėžiu-Optibet“ visose rungtynėse, ypač taurėje.

Jis turėjo puikų pasaulio čempionatą. Nėra abejonių, kad tai labai talentingas žaidėjas. Dabar jis su kiekvienu maču darosi vis geresnis, bando atrasti savo vietą komandoje. Atkrintamosiose, kai kiekviena detalė svarbi, talentas kartais gali nulemti pranašumą. Tai vienas tokių žaidėjų, kuris savo sprendimais gali pakelti varžovų komandą. Turime sustabdyti ir jį.

Unikalu šioje serijoje bus tai, jog visos rungtynės bus žaidžiamos vienoje arenoje, kurioje organizuoto palaikymo pranašumą tikrai turės „Rytas“. Pastaruoju metu „Twinsbet“ arena jūsų komandai nebuvo tokia sėkminga kaip „Jeep“ arena. Su kokiu pasitikėjimo savimi lygiu komanda žengs būtent ant „Twinsbet“ arenos parketo, turėdama tai omenyje?

„Jeep“ arenoje treniruojamės jau daug metų, ten žaidžiame, tai mūsų namai. Bet niekas nesikeičia. Su „Wolves Twinsbet“ žaidėme tris kartus, du iš jų laimėjome ir didžiojoje arenoje. Žinome, ko tam reikia. Dabar arena skirtumo jau nedaro, sirgalių bus daug, jie tikrai užpildys bent pirmą aukštą visose rungtynėse. Bus labai smagu.