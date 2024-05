Kristapas Porzingis į „Celtics“ gretas gali sugrįžti jau artimiausiu metu

Pasak šaltinių, K. Porzingis daro pažangą po dešinės blauzdos patempimo, spartindamas savo sugrįžimą į aikštę ir gerindamas savo fizinę formą, kad jo debiutas konferencijos finale būtų įmanomas.

Latvijos žaidėjas, kuris traumą patyrė balandžio 30 d. pirmojo rato ketvirtosiose rungtynėse prieš Majamio „Heat“, praleido visas penkerias konferencijos pusfinalio serijos rungtynes prieš Klivlando „Cavaliers“ ir antradienį vakare Bostone prasidėjusį konferencijos finalą, kurį „Celtics“ laimėjo 133:128 po pratęsimo.

„Celtics“ neskubina K. Porzingio sugrįžimo ir nori, kad jis atsigautų atsargiai, tačiau šaltiniai teigia, kad jis vis labiau artėja prie sugrįžimo.

ESPN story on Kristaps Porzingis’ looming return for the Celtics — possibly as soon as Game 4 of ECF https://t.co/LUsSJiWiUz