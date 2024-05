Lietuvoje žaidusiam LaMelo Ballui pateikti kaltinimai pervažiavus berniukui koją

Moteris teigia, kad jos 11-metis sūnus bandė gauti NBA žaidėjo autografą, tačiau krepšininkas jam pervažiavo koją.

Įtariamas incidentas įvyko spalio 7 d. po to, kai „Hornets“ Šarlotės „Spectrum Center“ arenoje nugalėjo Bostono „Celtics“. Po rungtynių Angellis Josephas laukė prie žaidėjų išėjimo, tikėdamasis akimirką pabendrauti su 22-ejų krepšininku.

Užuot sustojęs ir pasirašęs jaunajam gerbėjui LaMelo tiesiog nuvažiavo ir pervažiavo jo sūnaus koją taip ją sulaužydama, teigia Angellio mama Tamaria McRae.

T. McRae sako, kad sužalojimai buvo ne tik fiziniai – jos teigimu, po tariamo įvykio sūnus patyrė depresiją.

„Tai jo herojus, jo stabas, o jis jį pervažiavo“, – sakė šeimos advokatas Cameronas DeBrunas portalui WSOC.

Dabar, praėjus keliems mėnesiams, šeima kreipiasi į teismą, teigdama, kad Angellis patyrė sužalojimų ir nuostolių, kurių bendra suma viršija 25 tūkst. dolerių (tiksli suma nenurodoma).

Verta paminėti, kad socialinėje žiniasklaidoje yra daugybė L. Ballo vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip žaidėjas nesaugiai vairuoja, nors daugumoje įrašų matyti ir atitvarai, saugantys sirgalius nuo incidentų.

Once again, another stupid example of not being a role model as NBA's LaMelo Ball drives at high speeds out of the arena to impress fans and blatantly runs a red light on video. pic.twitter.com/BdAfMBQQ3f