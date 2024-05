„Celtics“ tik po pratęsimo kovos įsirašė pirmą pergalę konferencijos finale

Serijos rezultatas yra 1-0 „Celtics“ naudai, antrosios rungtynės vyks ketvirtadienio vakarą Bostone.

Jaysonas Tatumas pelnė 36 taškus, įskaitant 10 taškų per pratęsimą, Jrue Holiday pridėjo 28, o Jaylenas Brownas – 26 taškus.

Tyrese'as Haliburtonas pralaimėjusiems pelnė 25 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Pascalis Siakamas pridėjo 24 taškus ir 12 atkovotų kamuolių, o Mylesas Turneris pelnė 23 taškus ir atkovojo 10 kamuolių.

„Pacers“ rungtynėse komanda pataikė 13 tritaškių prieš „Celtics“, vis dar žaidžiančią be Kristapo Porzingio.

J. Brownas rungtynių pabaigoje pataikė tritaškį iš kampo, kai P. Siakamas buvo tiesiai priešais jį, ir išlygino rezultatą 117:117.

Indiana vėl išsiveržė į priekį 123:121, kai T. Haliburtonas, likus mažiau nei 2 min. iki rungtynių pabaigos, pataikė visus tris baudos metimus. Tuomet J. Tatumas pataikė dvitaškį, pataikė baudą ir taip vėl išvedė saviškius į priekį.

Vėliau Derrickas White'as ir P. Siakamas apsikeitė dėjimais. Prieš J. Holiday buvo prasižengta ir šis pataikė du baudos metimus, todėl Bostono komanda atitrūko 131:125, o vėliau šventė ir pergalę.

