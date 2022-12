Dėl ginkluotų asmenų įsiveržimo į namus Sterlingas praleido aštuntfinalio kovą

Sekmadienį Anglija 3:0 be vargo įveikė Senegalo komandą ir pateko į ketvirtfinalį, tačiau R. Sterlingas pergalės kartu su savo komandos nariais švęsti negalėjo. Iš Kataro jis išskubėjo į Didžiąją Britaniją, kur į jo namus įsilaužė ginkluoti plėšikai. Tuo metu namuose buvo jo sužadėtinė ir vaikai.

Savaitgalį į įvykio vietą atvyko policija, o apsauginiai prie R. Sterlingo namų patruliavo iki pat vėlaus sekmadienio vakaro.

Apie R. Sterlingo nedalyvavimą aštuntfinalio rungtynėse visuomenei buvo pranešta likus pusantros valandos iki mačo pradžios, o komandai žinios nebuvo perduotos iki pat atvykimo į Al Bayt stadioną.

Raheem Sterling wasn't in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿's squad tonight after becoming the victim of a burglary in his house back in England, with his family being at home. Stay strong, Raheem ❤️🙏 pic.twitter.com/98uzzfaAQW