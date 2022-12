Užtikrintai Afrikos čempionus pranokę anglai prasibrovė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

Mačas prasidėjo gana ramiu tempu, o vienu metu įsidrasinęs Senegalas net sukūrė kelias pavojingesnis momentus.

Vis dėlto ne jie, o anglai pirmieji mače įmušė įvartį. 38-ąją minutę savalaikio perdavimo sulaukęs Jordanas Hendersonas tiksliu smūgiu išvedė anglus į priekį.

Nuo tada Anglijos rinktinė įjungė aukštesnę pavarą ir dar prieš pertrauką rezultatą padvigubino, kai jau per teisėjo pridėtą laiką kontratakos smaigalyje atsidūręs Harry Kane’as pelnė antrąjį anglų įvartį.

Po pertraukos vaizdas aikštėje nepasikeitė. Anglija užtikrintai laikė žaidimo gijas savo rankose, o Senegalas atrodė sutrikęs.

Netrukus švieslentėje rezultatas tapo jau ir 3:0, nes po tikslaus Phillo Fodeno perdavimo 57-ąją minutę trečiąjį anglų įvartį iš arti pelnė Bukayo Saka.

Per likusį laiką iš esmės niekas nepasikeitė. Anglai atrodė užtikrintai, o Senegalas dar bandė kažką sukurti, bet jiems tai ne itin pavyko.

Galiausiai mačui artėjant prie pabaigos rungtynių nugalėtojas jau niekam nekėlė abejonių.

Anglų ketvirtfinalyje jau laukia titulą ginantys prancūzai.

