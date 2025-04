„Deja, arenoje visada sėdi 1 ar 2 idiotai“: Zverevas mačo metu išvadintas „žmonos mušėju“, Maroszanas net nesuprato, kad pasiekė pergalę

Kurioziškai baigės vienas iš aštuntfinalio mačų, kur vengras Fabianas Maroszanas (ATP-77) 6:4, 6:4 pranoko prancūzą Ugo Humbertą (ATP-21). Vengras korte pamiršo rezultatą ir po pergalingo taško nesuprato, kad mačas baigėsi. F. Maroszanas ruošėsi tęsti žaidimą, o U. Humbertas nesuprato, kodėl varžovas neateina prie tinklo paspausti rankos. Tik po kiek laiko vengras suvokė, kad mačas baigėsi, greitai atbėgo prie U. Humberto, atsiprašė jo ir paspaudė ranką.

First ATP 500 Quarter-Final and he had no idea 😆



Fabian Marozsan completes the Quarter- Final line up in Munich as he beats Humbert 6-4 6-4 💪#BMWOpen pic.twitter.com/6TfQQdAmTT