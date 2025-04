Įspūdingą savaitę ATP 500 turnyre užbaigęs Dedura-Palomero išlydėtas ovacijomis

Pirmajame sete didesnės intrigos nebuvo – Z. Bergsas greičiau nei per pusvalandį laimėjo 6 geimus iš 7 ir 3 iš jų – varžovo padavimų metu. Tuo tarpu D. Dedura-Palomero „break pointų“ neturėjo.

Antrojo seto pradžioje D. Dedura-Palomero turėjo galimybių perimti iniciatyvą, bet nerealizavo abiejų „break pointų“. Vėliau jis pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir baigė pasirodymą.

Vokietijos atstovas Miunchene buvo išlydėtas ovacijomis.

Only the beginning 👏



Diego Dedura-Palomero the only player born in 2008 to win an ATP Tour match 💪#BMWOpen pic.twitter.com/5Ik40A4tEu