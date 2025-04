„Ką jis daro?“: lietuvių kilmės talento elgesys po sensacingos pergalės suglumino komentatorius

Tokio lygio turnyre debiutavęs Vokietijos atstovas pralaimėjo antrajame kvalifikacijos rate, bet tada gavo kvietimą žaisti pagrindiniame etape, kai startuoti atsisakė net 4 tenisininkai. Šiuo šansu D. Dedura-Palomero puikiai pasinaudojo ir 7:6 (7:2), 3:0 įveikė mačo nebaigusį kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-29), kuris kaip tik minėjo 26-ąjį gimtadienį. Lažybininkai lietuvių kilmės talento šansus laimėti šią dvikovą vertino mažiau nei 11 proc.

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsime D. Dedura-Palomero startavo puikiai (4:1). Vėliau jis pralaimėjo vieną tašką po savo padavimo (4:2), bet D. Šapovalovo tai neišgelbėjo. Lietuvių kilmės žaidėjas netrukus spurtavo 3:0 ir baigė pratęsimą.

Antrojo seto pradžioje D. Dedura-Palomero atlaikė porą „break pointų“, o kitame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Dar po kelių minučių D. Šapovalovas atsisakė tęsti mačą.

D. Dedura-Palomero pergalę šventė labai neįprastai. Jis ant grunto nupiešė kryžių ir tada atsigulė ant nugaros. Teigiama, kad jis taip vaizdavo Jėzaus nukryžiavimą.

Mačo komentatoriai iš pradžių net nesuprato, ką tenisininkas bando padaryti.

