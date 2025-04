Į teniso istoriją įsirašęs Dedura-Palomero: „Visą dieną laukiau savo šanso ir tada Monfilsas atsisakė žaisti“

Tokio lygio turnyre debiutavęs Vokietijos atstovas pralaimėjo antrajame kvalifikacijos rate, bet tada gavo kvietimą žaisti pagrindiniame etape, kai startuoti atsisakė net 4 tenisininkai. Šiuo šansu D. Dedura-Palomero puikiai pasinaudojo ir 7:6 (7:2), 3:0 įveikė mačo dėl ligos nebaigusį kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-29), kuris kaip tik minėjo 26-ąjį gimtadienį. Lažybininkai lietuvių kilmės talento šansus laimėti šią dvikovą vertino mažiau nei 11 proc.

D. Dedura-Palomero įsirašė į istoriją, tapdamas pirmu, 2008 m. ar vėliau gimusiu tenisininku, laimėjusiu ATP turo pagrindinio etapo mačą.

Remember the name 🇩🇪💫 Diego Dedura-Palomero (👉) is the 1st player born in 2008 to compete on the ATP Tour 📸 @BMWOpen500 | #BMWOpen pic.twitter.com/Vl7eZZ4sHI

D. Dedura-Palomero buvo vienas iš 4 žaidėjų, kurie suklupo paskutiniame kvalifikacijos rate. 3 iš tų žaidėjų gana anksti sužinojo, kad gaus atsilaisvinusias vietas pagrindiniame etape. D. Dedura-Palomero, buvęs paskutinis eilėje, visą pirmadienį laukė žinių, kol galiausiai buvo pranešta, kad jis galės užimti Gaelio Monfilso vietą.

„Turėjau atlaikyti nemažai išbandymų ir galiausiai gavau vardinį kvietimą į kvalifikaciją. Nugalėjau McDonaldą, bet pralaimėjau Bublikui. Kai sužinojau, kad 3 iš 4 kvalifikacijos antrajame rate pralaimėjusių žaidėjų buvo pakviesti į pagrindinį etapą, o aš buvau tas 4-as, jau pamaniau, kad sėkmė nuo manęs vėl nusisuks. Visą pirmadienį laukiau žinių ir tada Monfilsas atsisakė žaisti turnyre. Jis mane apkabino ir gražiai su manimi elgėsi. Tada pasakiau sau, kad turiu pasimėgauti žaidimu pagrindiniame etape. Pajaučiau, kad pratęsime varžovą ėmė kaustyti įtampa. Tada stengiausi įvelti varžovą į ilgesnius apsikeitimus smūgiais. Norėjau priversti varžovą kuo daugiau judėti po kortą ir kovoti dėl kiekvieno taško. Esu labai laimingas, jog man pavyko iškovoti pergalę‘, – sakė D. Dedura-Palomero.

D. Dedura-Palomero taip pat paaiškino, kodėl pergalę atšventė nupiešdamas kryžių ant grunto ir atsiguldamas ant nugaros.

„Tikiu, kad Dievas man šiek tiek padėjo pasiekti šią pergalę. Prieš mačą 5 minutes pasimeldžiau ir visą tą dvasinę jėgą „atsinešiau“ į kortą. Tas šventimas buvo mano dėkingumo išraiška“, – sakė tenisininkas.

Diego Dedura-Palomero 🇩🇪 explained his celebration after yesterday's match:



"I believe God helped me a little on my way to victory today. I prayed for 5 minutes before the match, and then I took all that strength with me onto the court. It was just pure gratitude."#ATPTour pic.twitter.com/yHxEXh0ZQZ