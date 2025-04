Restorane susmukęs Popovičius buvo išgabentas į ligoninę

Insultą lapkričio mėnesį patyręs treneris šį kartą ir vėl atsidūrė ligoninėje. Pranešama, kad vakarieniaudamas restorane amerikietis tiesiog prarado sąmonę.

Šis iškart buvo išgabentas į ligoninę. Laimei, pavojus G. Popovičiaus sveikatai negresia ir šis yra stabilios būsenos.

Treneris jau yra išleistas namo ir tęsia gydymą ten.

#SanAntonioSpurs legend #GreggPopovich left a local restaurant in an ambulance Tuesday night ... after officials say they responded to a call for an elderly person who had fainted, #TMZSports has learned. All we know about what happened: https://t.co/JoLq4otgjk pic.twitter.com/r51itgWEvg