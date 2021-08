Deimantinėje lygoje – nuostabi dviejų bėgikių kova ir geras Agnės Šerkšnienės rezultatas

Moterų 100 m bėgime vėl netrūko nuostabių rezultatų. Tiesa, šį kartą labiausiai stebino ne antra greičiausia moteris planetoje Elaine Thompson-Herah, o jos tautietė jamaikietė Shelly-Ann Fraser-Pryce.

34-erių veteranė įrodė, kad ir tokiame amžiuje galima pasiekti karjeros piką. Sh-A.Fraser-Pryce 100 m bėgimą laimėjo su nauju karjeros rekordu (10.60 sek.) ir tapo trečia greičiausia moterimi istorijoje.

Ji taip pat pagerino 23 metus gyvavusį varžybų Lozanoje rekordą, kurį 1998 m. pasiekė amerikietė Marion Jones (10.72). E.Thompson-Herah šį kartą buvo antra (10.64), o trečia finišavo dar viena jamaikietė Shericka Jackson (10.92).

.@realshellyannfp 🇯🇲 with the race of her life at #LausanneDL, as @TeamRojas45 🇻🇪 and @RCrouserThrows 🇺🇸 show their dominance.



