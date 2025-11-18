 
Davis Cup

Daviso taurė: sunkiai paaiškinimas Moutet sprendimas kainavo brangiai – Prancūzijos rinktinė buvo eliminuota

2025-11-18 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-18 21:58

Bolonijoje (Italija) prasidėjo Daviso taurės finalų savaitė, kurios metu paaiškės stipriausia pasaulio vyrų teniso rinktinė. Pirmajame ketvirtfinalyje antradienį Prancūzijos rinktinė 0:2 krito prieš Belgiją.

Corentinas Moutet | „Stop“ kadras

Bolonijoje (Italija) prasidėjo Daviso taurės finalų savaitė, kurios metu paaiškės stipriausia pasaulio vyrų teniso rinktinė. Pirmajame ketvirtfinalyje antradienį Prancūzijos rinktinė 0:2 krito prieš Belgiją.

0

Belgus į priekį išvedė Raphaelis Collignonas (ATP-86), kuris kiek netikėtai per pustrečios valandos 2:6, 7:5, 7:5 nugalėjo Corentiną Moutet (ATP-35).

Mačo pradžioje belgas neturėjo jokių vilčių (0:4). Pirmojo seto pabaigoje R. Collignonas bandė grąžinti intrigą, susikūrė du „break pointus“, bet abu juos iššvaistė. Antrajame sete belgas startavo geriau (2:0), tačiau persvarą greitai išbarstė (2:2). C. Moutet turėjo šansą atsidurti labai arti pergalės, bet vienuoliktajame geime nerealizavo „break pointo“, o dvyliktajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Beje, dvyliktajame antrojo seto geime C. Moutet priėmė itin keistą sprendimą. Rezultatui esant 15:15, prancūzas galėjo lengvai laimėti tašką smūgiu iš oro, bet kažkodėl nusprendė atlikti smūgį tarp kojų. Šis sprendimas visiškai nepasiteisino – C. Moutet kamuoliuko per tinklą nepermušė ir absurdišku būdu pralaimėjo tašką. Netrukus po to taško C. Moutet pralaimėjo savo padavimų seriją ir visą setą.

C. Moutet šiame mače neapsiėjo ir be sau įprastų padavimų „iš apačios“, tik šis elementas jam pavyko kur kas geriau nei smūgis tarp kojų.

Trečiajame sete „break pointus“ kūrėsi tik R. Colignonas. Belgas iššvaistė 4 savo progas, kol 5-u bandymu laimėjo varžovo padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.

Kitame vienetų mače Zizou Bergsas (ATP-43) 6:3, 7:6 (7:4) pranoko Arthurą Rinderknechą (ATP-29) ir užtikrino belgams bilietą į pusfinalį.

Pirmajame sete Z. Bergsas dar ketvirtajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėliau ramiai išlaikė pranašumą. Antrajame sete belgas irgi anksti išsiveržė į priekį (4:2), bet šį kartą persvaros neišlaikė (5:5). A. Rinderknechas dvyliktajame geime netgi turėjo du „set pointus“, tačiau jų realizuoti nepajėgė. Pratęsime belgas startavo puikiai, neklydo savo padavimų metu, laimėjo 2 varžovo įžaistus kamuoliukus ir atitrūko 6:3. Tada Z. Bergsas pralaimėjo pirmą tašką savo padavimų metu (6:4), bet antrą sykį taip neklydo ir šventė pergalę.

Trečiadienį vyks antrasis ketvirtfinalis, kuriame susitiks Italijos ir Austrijos rinktinės.

