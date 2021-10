Darius Labanauskas apmaudžiai baigė pasirodymą prestižiniame smiginio turnyre

Sėkmingai pirmąjį ratą įveikęs lietuvis trečiadienį aštuntfinalyje labai apmaudžiai 2:3 pralaimėjo anglui Ianui White‘ui (PDC-18). Tai buvo antra anglo pergalė prieš lietuvį ir revanšas už pralaimėjimą 2019 m. pasaulio čempionate (1:3).

D.Labanauskas mačą pradėjo tiesiog fantastiškai. Jis laimėjo 6 legus iš eilės, du setus baigė „sausais“ rezultatais ir atsidūrė netoli pergalės, tačiau tuomet I.White‘as prabudo, gerais metimais įaudrino publiką ir įtikinamai laimėjo trečiąjį bei ketvirtąjį setus.

Mačo likimas sprendėsi penktajame sete. Lietuvis iš karto perėmė iniciatyvą – laimėjo legą, kurį savo metimais pradėjo I.White‘as. Deja, kitame lege anglas atsakė tuo pačiu.

Po 4 legų rezultatas vis dar buvo lygus (2:2), todėl visą mačo baigtį lėmė 5-asis legas. I.White‘as jį pradėjo pirmas, bet metė prastai ir turėjo vytis lietuvį. D.Labanauskas turėjo 6 strėlytes, kad surinktų 170 taškų.

Deja, pirmosiomis 3 strėlytėmis jis pelnė vos 44 tšk., o kitomis 3 – 54. Tuo tarpu I.White‘as 6 strėlytėmis surinko 228 tšk. ir išplėšė pergalę.

