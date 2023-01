Dakaro turistą pražudęs ralio lyderis išplatino už širdies griebiantį laišką

Vėliau pasirodė informacija, kad 69-erių vyriškį kliudė Dakaro lyderio Alešo Lopraiso vairuojamas „Praga“ sunkvežimis. Incidento sukrėstas sportininkas pranešė, jog ralio nebetęs.

„Turiu pasidalinti su jumis liūdnomis naujienomis. Apie tai sužinojome po devintojo greičio ruožo. Kai jau gulėjome lovose, Dakaro teisėjai parodė mums vaizdo įrašą iš incidento, kai mes netyčia partrenkėme žmogų, fotografavusį mūsų sunkvežimį. Jis stovėjo už kopos ir buvo stipriai sužeistas. 2-3 valandas po avarijos jis jautėsi prastai, o tada patyrė širdies smūgį, kai buvo sraigtasparniu gabenamas į ligoninę. Žmogaus gyvybė nutrūko iš dalies dėl mano kaltės, nes aš sėdėjau už vairo...

Turiu pripažinti, kad nei aš, nei kiti ekipažo nariai greičio ruožo metu nežinojo, kas nutiko. Turime tai įrodančių vaizdo įrašų. Visgi, tai nepakeis fakto, kad žmogus mirė.

Žmogus buvo iš Italijos. Jo vardo nežinau, nes tyrimas dar tęsiasi. 69-erių žmogus atvyko į Dakaro ralį kaip sirgalius. Deja, jis atsistojo už kopos ir nė vienas iš mūsų jo nepamatė. Noriu išreikšti nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir draugams. Aš labai apgailestauju dėl to, kas nutiko. Prisiminsiu tai visą savo gyvenimą“, - sakė A.Lopraisas.

Po 9 greičio ruožų čekas lyderiavo sunkvežimių klasėje ir beveik 27 min. lenkė artimiausią varžovą – olandą Janusą van Kastereną.

