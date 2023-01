Tragedija Dakaro ralyje: už kopos stovėjęs italas žuvo

Pranešama, kad tragedija įvyko devintajame greičio ruože. Italas atsistojo už kopos ir iš ten stebėjo pravažiuojančius Dakaro ralio dalyvius. Deja, vienas iš ekipažų kliudė vyrą ir šis sukniubo.

Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai. Italas buvo įkeltas į sraigtasparnį ir gabenamas į ligoninę. Deja, jo gyvybė užgeso kelionės metu.

Dakaro ralio organizatoriai pridėjo, kad vyksta tyrimas dėl tragedijos aplinkybių. Nėra atskleidžiama, kuris ekipažas dalyvavo avarijoje.

Tragic news out of the @dakar this evening, as organisers have confirmed a spectator has been killed in an incident on Tuesday.



Developing story ⬇️https://t.co/i0lo3krbId