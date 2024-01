Dakaro ralio prologas: rimtas Benedikto Vanago pareiškimas ir skaudžios baudos minutės debiutantui

Pirmasis į trasą išriedėjo ralio debiutantas Antanas Kanopkinas. Keturratininkas nuo lyderio atsiliko 7 min. 52 sek. ir buvo devintas tarp dešimties keturračių. Antras toje pačioje įskaitoje startavęs pasaulio čempionas Laisvydas Kancius nuo lyderio atsiliko 2 min. 7 sek. ir klasėje užsitikrino ketvirtą vietą. Po keturračių į trasą išvažiavo motociklininkai, tarp kurių ir vienintelis lietuvis – Modestas Siliūnas. Klaipėdiečiui prologas susiklostė ne itin gerai. Jis 27 km distanciją įveikė per 24 min. 52 sek., nuo lyderio iš Ispanijos Tosha Schareina, kuris kilometrus įveikė per 17 min. 35 sek., M. Siliūnas atsiliko 7 min. 17 sek. ir užėmė 61 vietą, tačiau vėliau situacija pasikeitė.

Dakaro ralio organizatoriai net 19 motociklų klasės lenktynininkų „apdovanojo“ baudos minutėmis. Nuo baudos neišsisuko ir M. Siliūnas, kuris gavo papildomas 30 min. Kaip sakė pats sportininkas, toks organizatorių sprendimas galėjo būti skirtas dėl praleisto kelio taško. Po baudos lietuvis nukrito į 123-ią vietą. Vėliau sekė automobilių pasirodymas „Ultimate“ klasėje, kur prologe startavo keturi ekipažai iš Lietuvos. Pirmasis startavo Vaidotas Žala ir 27 km įveikė per 18 min. 10 sek., tačiau antras startą kirtęs Benediktas Vanagas pasirodė geriau ir užfiksavo 17 min. 42 sek. laiką.

Kiti du ekipažai vienas nuo kito skyrėsi vos trimis sekundėmis. Automobilių klasėje finišavęs Vlado Jurkevičiaus ekipažas nuo lyderio atsiliko 4 min. 33 sek., o Gintauto Petraus – 4 min. 36 sek. B. Vanagas „Ultimate“ klasėje užsitikrino 13-ą vietą, V. Žala rikiuojasi 22-oje, o V. Jurkevičius ir G. Petrus atitinkamai 52 ir 53 vietose. Po automobilių atėjo eilė pasirodyti ir motobagių klasės lenktynininkams.

Pirmasis į prologo trasą išvažiavo pasaulio čempionas Rokas Baciuška. Tiesa, sportininko laikas nesublizgėjo. Visiems T3 motobagiams pasiekus finišą paaiškėjo, kad R. Baciuška užėmė 9-ą vietą. Jis 27 km įveikė per 18 min. 31 sek. ir nuo lyderio E. Goczalo atsiliko 57 sekundėmis.

Istorinis startas buvo T4 motobagių klasėje, kur startavo pirmoji lietuvė moteris Emilija Gelažninkienė. Dakare debiutuojanti lietuvė turėjo problemų trasoje ir užtruko 42 min. 50 sek. bei nuo lyderio atsiliko 24 min. 12 sek. Tarp 36 dalyvių ji užėmė 35-ą vietą.

Vaidotas Paškevičiaus prologe užtruko 21 min. 36 sek. ir tarp sunkvežimių buvo 9-i. Nuo lyderio V.Paškevičius atsiliko 2 min. 2 sek.

15.08 val. E. Gelažninkienė pasiekė finišą, tačiau nuo lyderio ji atsiliko net 24 min. ir 12 sek. Toks rezultatas ją nubloškė į 35 iš 36 T4 motobagių įskaitos dalyvių.

Į prologą sunkvežimių klasėje taip pat išvažiavo ir paskutinis lietuvių ekipažas.

14.23 val. Istorinis startas – į prologą išvažiavo pirmoji moteris lietuvė pilotuojanti savo ekipažą Emilija Gelažninkienė!

14.06 val. Visiems T3 motobagiams pasiekus finišą paaiškėjo, kad R. Baciuška užėmė 9-ą vietą. Jis 27 km įveikė per 18 min. 31 sek. ir nuo lyderio E. Goczalo atsiliko 57 sekundėmis.

Automobilių klasėje finišavęs V. Jurkevičius pasidalino įspūdžiais:

13.10 val. Roko Baciuškos ekipažas jau pasiekė finišą. Lietuvis kol kas 57 sekundėmis atsilieka nuo lyderio lenko Eryko Goczalo, o distanciją įveikė per 18 min. 31 sek. Tiksli jo vieta paaiškės, kai finišą pasieks visi T3 motobagiai.

12.43 val. 27 km įveikė ir paskutinis automobilių klasės lietuvis G. Petrus. Jo ekipažas tik trimis sekundėmis atsiliko nuo V. Jurkevičiaus, o nuo lyderio – 4 min. 36 sek.

12.31 val. Automobilių klasėje finišavęs Vlado Jurkevičiaus ekipažas nuo lyderio atsiliko 4 min. 33 sek. ir kol kas užima 45 vietą, tačiau dar ne visi lenktynininkai pasiekė finišą.

Į trasą jau išriedėjo ir Gintauto Petraus ekipažas, o V. Žala socialiniuose pasidalino trumpa žinute:

„Šachmatų partija pasisekė. Ryt turėsim puikią starto poziciją!“ – rašė jis.

12.23 val. Finišą kirtęs B. Vanagas pasidalino komentaru apie greičio ruožą.

„Prologas yra specialus greičio ruožas, kuris neturi nieko bendro su Dakaru, tačiau čia visi greitai lekia ir visiems svarbu turėti gerą startinę poziciją, todėl jis tampa kitokiu. Mūsų taktika buvo greitai, ekstremaliai, bet ir rezervuotai. Savo darbą įvykdėme tikrai labai gerai. Rytoj turime komfortišką startinę poziciją, o šiandien svarbiausia buvo nesugadinti ir tą padarėme“, – pasakojo B. Vanagas.

12.12 val. Dakaro ralio organizatoriai net 19 motociklų klasės lenktynininkų „apdovanojo“ baudos minutėmis. Nuo baudos neišsisuko ir M. Siliūnas, kuris gavo papildomas 30 min. Kaip sakė pats sportininkas, toks organizatorių sprendimas galėjo būti skirtas dėl praleisto kelio taško.

Po tokios baudos lietuvis rikiuojasi tik 123 vietoje.

12.01 val. Finišą pasiekė ir B. Vanago ekipažas. Ilgametis Dakaro dalyvis atvažiavo greičiau už V. Žalą, atstumą įveikė per 17 min. 42 sek. ir nuo lyderio atsiliko per 1 min. 12 sek.

11.39 val. Vaidoto Žalos ekipažas jau pasiekė prologo finišą. Pirmieji automobilių klasėje iš Lietuvos ekipažų startavę V. Žala ir Paulo Fiuza 27 km įveikė per 18 min. 10 sek., o nuo lyderio atsilieka per 1 min. 40 sek. Lenktynininko vieta įskaitoje paaiškės, kai finišuos visi šios klasės dalyviai.

Po keletos minučių prologe startuos ir Benedikto Vanago ekipažas.

11.20 val. V. Žala – jau trasoje. Tuo tarpu 20-ą savo Dakarą pradėjęs bei 2022 ir 2023 m. laimėjęs Naseras Al-Attiyah 27 km įveikė ir tai padarė per 17 min. 31 sek. Tiesa, katariečio netruko aplenkti net keli dalyviai.

10.46 val. Finišavo visi motociklų įskaitos dalyviai. Nuo lyderio iš Ispanijos Tosha Schareina, kuris kilometrus įveikė per 17 min. 35 sek., M. Siliūnas atsiliko 7 min. 17 sek. ir užėmė 61 vietą. Po ruožo lenktynininkas pasidalino įspūdžiais, kad labiausiai koją kišo jaudulys.

Pirmasis automobilių įskaitoje 11.18 val. startuos Vaidotas Žala, kuris jau pajudėjo starto link:

10.36 val. Prologo kilometrus įveikęs A. Kanopkinas pasidalino pirmaisiais įspūdžiais.

„Iš esmės tai viskas tvarkoje, kaip ir prieš tai buvusiose varžybose. Per vieną valandą nuo „Yamaha“ keturračių turėtume atsilikti 15–20 minučių – taip ir buvo. Lenkti turėtume tik tą vieną vietinį herojų, bet viskas gerai, mes turime savo misiją ir užduočių“, – kalbėjo lenktynininkas.

10.01 val. Startui jau ruošiasi ir automobilių įskaitoje besivaržantys lietuviai:

8.26 val. Finišo liniją kirto ir M. Siliūnas. Jis 27 km distanciją įveikė per 24 min. 52 sek., tačiau kol kas neaišku, kurią vietą lietuvis užims.

Kol kas nuo lyderio motociklininkas atsilieka 6 min. 1 sek. ir rikiuojasi 8-as, tačiau ne visi lenktynininkai yra kirtę finišą, tad pozicijos dar gali keistis.

8.10 val. Prologą jau įveikė abu Lietuvos keturračių atstovai.

L. Kancius nuo lyderio atsiliko 2 min. 7 sek. ir savo klasėje buvo ketvirtas. Tuo tarpu A. Kanopkinas nuo lyderio atsiliko 7 min. 52 sek. ir buvo devintas tarp dešimties keturračių.

Argentinietis Francisco Moreno Floresas pasiekė prologo finišą geriausiu laiku. Jis aplenkė antroje vietoje Manuelį Andujarą vos 28 sekundėmis.

A. Kanopkino (nr. 175) finišas:

