Prieš Dakaro ralio startą vykusiuose testuose „CFMOTO Thunder Racing Team“ susidurė su nesklandumais

„CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda šias dienas leido itin aktyviai – teko priimti paskutinės minutės techninių sprendimų, kad į startą keturratis atvažiuotų pačios geriausios sportinės formos.

„Turėjome porą dienų testų, per kurias išaiškėjo nesklandumai su padangomis. Kadangi Maroko ralyje turėjome daug problemų su padangomis, po šių lenktynių iš JAV užsisakėme padangų indėklus, vadinamuosius „moussus“. Sprendimas buvo brangus, tačiau testų metu išaiškėjo, kad šie elementai stipriai išbalansuoja padangas ir pakeičia jų savybes – važiuojant daugiau nei 80 km/val greičiu padanga net pašoka nuo asfalto. Nuo to atsiranda tokia didelė vibracija, kad nespėsime pasiekti starto kai atsisuks visi varžtai ir subyrės pakaba. Dėl to, visgi, indėklų nenaudosime, o visa kita veikia tiesiog puikiai“, – artėjant Dakaro ralio startui kalbėjo Antanas Kanopkinas ir sakė, kad pats jaučiasi pasiruošęs ir nekantrauja kirsti starto arką.

Ketvirtadienį komanda taip pat susitvarkė techninės ir administracinės komisijos formalumus. Prieš startą dar laukia brifingas sportininkas, bendros visų dalyvių nuotraukos ir panašūs formalumai.

Pirmuosius sportinius kilometrus teks įveikti jau rytoj, penktadienį. Dalyvių laukia 130 kilometrų pervažiavimo ir 28 km prologas, po kurio visi kirs simbolinę Dakaro ralio starto arką. Sportininkai rytoj startuos ir finišuos Al Ulos mieste, o jau šeštadienį pasuks piečiau, link Al Henakiyaho miesto. Prieš jį pasiekiant lenktynininkų laukia daugiau nei 400 sportinių kilometrų ir dar per šimtą kilometrų pervažiavimuose.

„CFMOTO“ keturračiu lenktyniaujantis A. Kanopkinas varžysis tarp dešimt pajėgiausių keturratininkų. Tiesa, jis vienintelis važiuos gerokai sunkesniu už varžovų, keturiais ratais varomu keturračiu. Pats sportininkas prieš startą pasakojo, kad tai jam suteiks pranašumą ten, kur trasa sunkiau pravažiuojama, tačiau silpnoji vieta gali būti didelio greičio reikalaujančios atkarpos.